Haiti/Sport et Société : le KANBEL honore les anciennes gloires du foot haïtien

Le Komite atizan bèlè (KANBEL) veut rassembler la famille de l’Aigle noir Athlétique club qui est relégué en D2 en honorant les anciennes gloires du football haïtien des années 1974 et en donnant le nom de Tom Pouce (Jean-Claude Désir) à la petite place publique de la rue des Pucelles.

La relégation de l’Aigle noir AC en deuxième division semble réunir la famille bélairienne. Depuis la fermeture du parc la Paix de Delmas 2, l’équipe bélairienne a perdu son identité. Elle ne s’entraîne plus devant ses fans.

Les tifosis bélairiens ne se déplacent pas quand l’équipe reçoit ses matches au stade Sylvio Cator ou se rend dans les villes de province.

Conséquence, l’équipe bélairienne qui a été fondé le 27 juin 1951 jouera en deuxième division pour la première fois de son histoire la saison 2017. Tandis que le Violette AC qui a vu le jour au Bel-Air le 15 mai 1918 est également en D2. Pour redorer le blason de l’équipe vert et noir du Bel-Air, les jeunes du Komite atizan bèlè (KANBEL) ont décidé de rassembler la famille bélairienne pour accompagner et supporter l’Aigle noir en deuxième division.

Ainsi, le vendredi 27 janvier, le KANBEL a procédé à l’inauguration de la petite place publique de la rue des Pucelles en la baptisant Tom Pouce (Jean-Claude Désir), ancienne gloire de la sélection nationale de l’année 1974 qui a été au Mondial (en Allemagne) de la même année et ancien joueur de l’Aigle noir AC. Le KANBEL a aussi honoré Serge (Sergo) Ducoste, ancien défenseur de l’Aigle noir et de la sélection nationale de 1974 ainsi que Philippe Vorbe, ancien acolyte de Tom Pouce en sélection. Mais, il faut noter que ces deux anciennes gloires n’ont pas été présentes. Jean-Claude Désir est aux États-Unis d’Amérique tandis que Philippe Vorbe est souffrant.

Légende 1 : Lionel Gédéon (El Libre) remettant la plaque d’honneur à Serge Ducoste./Photo Wilner Saint-Val.

Au cours de la cérémonie, Murphy Simonis, membre du KANBEL a fait savoir que cette initiative a été prise dans le but d’aider l’Aigle noir AC à retrouver son identité bélairienne.

« Philippe Vorbe et Serge Ducoste constatent avec impuissance leurs équipes reléguées. Les joueurs de l’Aigle noir étaient autrefois des riverains du quartier. Ils jouaient avec leur cœur parce qu’ils avaient le sentiment d’appartenance. Aujourd’hui, l’Aigle noir ne s’entraîne même pas au Bel-Air. C’est sur ces notes de réflexion que nous avons décidé de remettre les plaques d’honneur respectivement à Philippe Vorbe et Serge Ducoste afin d’encourager l’équipe a retrouvé son identité bélairienne », a déclaré Murphy Simonis, membre du KANBAL.

Pour sa part, Roberto Gabriel, président du KANBEL, a informé que son association se mobilise pour aider l’Aigle noir AC à rejoindre très rapidement l’élite du foot haïtien. Le président a également précisé que les peintres du KANBEL ont décidé de donner un pourcentage de leur vente de tableaux à l’Aigle noir.

« Les trente artistes du KANBEL verseront 10% de la vente de leurs tableaux à l’Aigle noir afin d’aider l’équipe à couvrir certaines dépenses », a poursuivi Roberto Gabriel.

Rêve de revoir l’Aigle noir en D1

L’ancien défenseur de l’Aigle noir et de la sélection nationale Serge (Sergo) Ducoste s’est réjoui de la cérémonie tout en souhaitant revoir son équipe de cœur très vite parmi l’élite du foot. Il demande aux riverains du quartier d’accompagner l’équipe parce que, d’après lui, la présence du douzième homme dans les matches s’avère très importante pour la montée en D1.

« La place de l’Aigle noir est parmi l’élite. Mais pour y arriver, il faut que les fans se rendent dans les matches pour encourager les joueurs à se défoncer », a signalé Serge Ducoste.

Par ailleurs, le candidat au Sénat du département de l’Ouest, Patrice Dumont, ancien entraîneur de l’Aigle noir et de la sélection nationale des U-23 a présenté la carrière des anciennes gloires qui ont participé à la cérémonie.

Il faut préciser que Serge Ducoste, Élius Fanfan, Guy Allen, Raphael Pierre, Reynald Dévilmé, Fritz André (Doz) et Alexandre Boucicaut ont été présents à l’inauguration de la place Tom Pouce. À noter que le KANBEL a été fondé en juin 1987 et sa mission est de former des jeunes en art et en football.

Gérald Bordes