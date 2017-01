Éliminatoires Gold Cup 2017 : Haïti qualifiée pour un autre barrage

Du 4 au 8 janvier, la Sélection nationale senior a participé en compagnie de la sélection locale et Suriname à un tournoi triangulaire afin de déterminer la sélection qui doit rencontrer son homologue qui terminera en 5e position de la zone centraméricaine pour déterminer la dernière sélection qui se qualifiera pour la Gold Cup qui aura lieu du 7 au 26 juillet 2017 aux États-Unis. Les matches de barrage pour le triangulaire se sont déroulés au stade Aton Bolton.

Le 4 janvier 2017, Suriname a battu Trinidad (2-1) après prolongation. Deux jours plus tard, soit le 6 janvier, Grenadiers ont eu raison des Surinamiens (4-2). Les buts haïtiens ont été inscrits par Charles Hérold Junior, Andrew Jean-Baptiste, Jonel Désiré et Jerney Faerber (csc) tandis que les deux buts surinamiens par Dimitry Apai et Serginio Eduard. Ce 8 janvier, le Onze national a dû attendre les prolongations pour battre son homologue trinidadien (4-3) mais durant les 90 minutes de jeu le score ont été (2-2). Les quatre buts haitiens ont été l’œuvre de Derrick Étienne (1), Belfort Kervens Fils (2) et Andrew Jean-Baptiste (1). Ainsi, la Sélection nationale senior décroche le seul billet disponible pour le dernier barrage contre le 5e de la zone centraméricaine dont le tournoi débutera le 13 janvier et prendra fin le 22 du mois en cours avec six sélections dont dont Panama, Honduras, Nicaragua, Belize, Costa Rica et Salvador. Le Guatemala ne participe pas à la compétition à cause de sa suspension par la Fifa en octobre 2016.

À rappeler que Canada, Curaçao, Guyane française, Jamaïque, Martinique, Mexique et États-Unis d’Amérique ont déjà validé leur billet pour la 14e édition de la Gold Cup.

Gérald Bordes