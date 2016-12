Foot: Transféré en Chine, l'Argentin Carlos Tevez devient le joueur le mieux payé de l'histoire du football

France24 et AFP

En passant de Boca Juniors au Shanghai Shenhua pour une rémunération de 40 millions de dollars par an, l'Argentin Carlos Tevez va devenir le joueur le mieux payé de l'histoire du football. En lui offrant un pont d'or, une rémunération estimée à 40 millions d'euros par saison sur deux ans, le Shanghai Shenhua a convaincu l'attaquant argentin Carlos Tevez de quitter son club de cœur Boca Juniors pour terminer sa carrière en Chine.

L'acquisition du "plus extraordinaire marqueur de l'histoire de l'Argentine", va "nettement améliorer" l'attaque de l'équipe, a justifié, jeudi 29 décembre, le club chinois sur un réseau social national, sans préciser les détails financiers du transfert.

Le Shanghai Shenhua, où ont notamment évolué Didier Drogba et Nicolas Anelka, a formulé une offre qui ne se refuse pas quand on a bientôt 33 ans et une belle carrière derrière soi. Une source proche du joueur a en effet précisé à l'AFP que Tevez gagnerait environ 40 millions de dollars par saison à Shanghai, ce qui en ferait – hors sponsors – le joueur le mieux payé de l'histoire du football.

Boca Juniors a annoncé mercredi soir être "parvenu à un accord avec Shanghai Greenland Shenhua pour le transfert de Carlos Tevez, respectant la volonté du joueur de continuer sa carrière footballistique dans le pays asiatique". Le club argentin, où le joueur est payé environ deux millions par an, demandait 10 millions de dollars pour libérer son joueur emblématique.

Carlos Tevez aura 33 ans en février. Formé à Boca Juniors, où il s'est révélé, il a ensuite joué au Brésil (Corinthians), puis en Angleterre (West Ham, Manchester United et City) avant de boucler son périple européen à la Juventus. C’est donc un cinquième championnat qu’il va découvrir.

Tevez reste à son meilleur niveau

L’Argentin va maintenant passer la visite médicale et si tout va bien, il rejoindra ses nouveaux coéquipiers à Okinawa, au Japon, où ils préparent la saison jusqu'à fin janvier, a précisé le Shanghai Shenhua.

Tevez reste à son meilleur niveau. Voici deux semaines, il a été étincelant lors du derby River Plate-Boca Juniors (2-4), inscrivant deux buts sur la pelouse du stade Monumental. À la Bombonera, le stade de Boca, Tevez est adulé. "Carlitos, ne pars pas", imploraient les supporteurs ces derniers jours, alors que la rumeur de son départ vers la Chine enflait.

Il faut dire que l’Argentin avait initialement prévu de finir sa carrière dans son pays natal. En juillet 2015, il avait écourté son séjour en Italie pour retourner dans la capitale argentine au lendemain d'une finale de Ligue des champions perdue avec la Juventus. Il était alors soucieux de retourner à Boca encore en bonne forme physique. Six mois plus tard, Boca rompait une série de plusieurs années sans le titre pour s'adjuger le championnat d'Argentine.

Dans son pays, Tevez est surnommé le "joueur du peuple" ou l'"Apache", car il vient d'un quartier défavorisé de Buenos Aires nommé Fuerte Apache ("Fort Apache").

Contester la suprématie du Guangzhou Evergrande

Le Shanghai Shenhua a terminé 4e de la dernière Super League chinoise et participera à la prochaine Ligue des champions d'Asie. Alors que son grand rival, Shanghai SIPG, a recruté l'international brésilien Oscar (Chelsea), Shanghai Shenhua compte encore se renforcer pour contester la suprématie du Guangzhou Evergrande, sextuple champion de Chine en titre.

Outre Tevez, l'entraîneur uruguayen de Shenhua Shanghai, Gustavo Poyet, pourra s'appuyer en 2017 sur le Sénégalais Demba Ba (ex-Newcastle) et le Nigérian Obafemi Martins (ex-Inter Milan).

Actuellement en vacances au Mexique, Tevez s'est marié la semaine dernière à Buenos Aires en présence du président argentin Mauricio Macri, avant de partir pour une noce festive au son de la cumbia sur les plages d'Uruguay avec ses 200 invités.

En Chine, il retrouvera sur les terrains son compatriote et ex-attaquant du Paris SG, Ezequiel Lavezzi, l'un des joueurs les mieux payés du monde.

Les clubs de la Super League chinoise ont des moyens considérables et parviennent désormais à recruter des joueurs de renom dans les plus grands clubs européens en leur proposant des salaires difficiles à refuser.

Avec AFP