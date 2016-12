Foot: Les Grenadiers en stage à Trinidad du 26 Décembre au 6 Janvier

La Fédération Haïtienne de Football réitère ses meilleurs voeux à la Famille du football en particulier et à la population Haïtienne ďici et ďailleurs et a l'avantage ďinformer que la sélection nationale laisse le pays ce lundi 26 décembre à midi pour Trinidad Tobago via Miami en vue ďentamer un stage de préparation relatif aux barrages qualificatifs pour la Gold Cup 2017 qui se jouent les 4 , 6 et 8 Janvier 2017 à Port of Spain.

La FHF pour la circonstance a retenu l'Hotel Normandie de la Capitale Trinidadienne qui sera le quartier général de la sélection durant ce stage pré-barrages . Le groupe commence à travailler dès demain ( mardi) afin ďatteindre la meilleure forme possible en vue de ces matches qui s'annoncent tres difficiles compte tenu des cironstances existant au pays particulièrement en cette période paradoxalement de troubles et de fête y existant .

Compte tenu que ces matches se déroulent en dehors des périodes FIFA en plus avec une reprise précoce des compétitions dans différents pays, il a été difficile de réunir les principaux joueurs habituels de l'équipe nationale. La FHF en profite pour remercier vivement les joueurs qui ont spontanément fait le sacrifice de la fête familiale de fin ďannée pour se mettre au service de l'équipe nationale de leur pays.

La FHF en profite pour annoncer que durant ces barrages c'est l'entraineur national adjoint, M. Jean Claude Josaphat qui dirigera à Port of Spain la sélection nationale; il sera assisté du Préparateur physique, M. Pierre Steevens Chéry

En effet, alors que les coaches Patrice Neveu et Nicolas Santucci, à la mi décembre étaient rentrés au pays et avaient méme dirigé les séances de préparation des A et des U20 et qu'en plus ils avaient reçu et accepté notre proposition de recevoir leurs arriérés de paiement sitot reçu le restant des fonds de développement FIFA 2016 longtemps requisitionés et encore en retard de décaissement ils ont décidé, après une mise en demeure de 24 heures, le 24 décembre par courriel, choisi de laisser leur résidence sans nous en informer au point qu'a ce moment la FHF n'est pas en mesure d'indiquer s'ils sont encore au pays ; la FHf en a pris acte et entamé les procedures y relatives et a intronisé aussitôt le Professeur Jean Claude

Le Secretaire géneral M. Carlo Marcelin, lui-même ancien DTN et entraineur national, rejoindra le groupe comme Chef de mission sitôt la phase cruciale de fin des compétitions nationales en cours sera bouclée. La FHF prie les amants du football de les supporter durant ce séjour en pleine fête par des messages ďaccompagnement et de soutien.

Le vol est prévu pour midi ce lundi 26 décembre et fera connexion à Miami pour Port of Spain qu'ils atteindront à 11hres du soir.

Les joueurs :

GARDIENS

Steward CEUS

Luis Valendi ODELUS

DÉFENSEURS

MECHACK JEROME

AMBROSE JEAN

WALDO VERNET

PIERRE PAULSON

SAMUEL POMPÉ

DÉLICE HANDY

ARISTIDE WILGUENS

ALEX CHRISTIAN

MILIEUX

CHARLES HEROLD JUNIOR

PIERRE LOUIS LISTNER

ROMULAIRE AMBROISE

SEBASTIEN THURIERE

LOUIMA ROBERTO

SONY NORDE

DERRICK ETIENNE

ATTAQUANTS

JONEL DESIRÉ

NAZON DUCKENS

BELFORT KERVENS FILS

