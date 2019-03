Daniel Supplice, le patriote frustré

Deux ans après son retrait du service de la République, Daniel Supplice, témoin et acteur privilégié des 50 dernières années de politique haïtienne, est aujourd’hui un patriote frustré. Il s’est confié sur ses relations avec les pouvoirs de Duvalier à Martelly, sa fascination pour la culture Taïnos, son rejet de la corruption et sa vision pour le pays fracturé.

C’est un beau matin ensoleillé. À Pétion-Ville, les policiers armés de fusils d’assaut et gilets pare-balles quadrillent chaque coin de rue pour faciliter le tonitruant passage du cortège présidentiel. Plus bas, à Bourdon, la circulation est derrière nous, la ville est à nos pieds, et voilà que nous sommes au cœur de la capitale. Les vitres de la maison lumineuse, dans laquelle il vit depuis 1973, encadre une vue de la baie de Port-au-Prince et c’est sur la terrasse entourée d’une miniforêt tropicale qu’il reçoit. Le traditionnel café haïtien est servi fumant, et même sans cravate et chaussant des sandales, il a l’allure régalienne. « J’ai un avantage sur beaucoup de monde : je ne dépends pas de la politique pour vivre », déclare d’entrée de jeu, Daniel Supplice, comme pour confirmer son exception.

Il faut remonter à la période des Duvaliers pour mesurer le chemin parcouru par ce fils du pays puisque voilà déjà des années, pour ne pas dire depuis toujours, qu’il est au service de la patrie. Il a 23 ans quand en 1973, il est nommé consul général d’Haïti au Japon où il restera un an ; ensuite en 1974, il est premier secrétaire à l’ambassade d’Haïti en Italie où il passera trois ans. En 1977, il occupe le même poste au Mexique pendant deux ans.

Revenu au pays fin 1978, il est nommé sous-directeur du bureau d’Immigration. C’est à lui qu’on droit la transformation du passeport noir et rouge au bleu foncé. Il alerte le président Jean-Claude Duvalier que le passeport posait un problème d’image du pays au niveau international. « J’ai été voir le président et lui ai dit que nous étions la risée du monde avec ce passeport et qu’il fallait le changer. Ce passeport avait un symbolisme très fort lié au président François Duvalier et au drapeau noir et rouge, donc les barons incluant la Première dame Simone Duvalier n’étaient pas d’accord. Ce changement était un acte politique. Le président m’a répondu : « Vas voire les imprimeurs d’ici, et demande leur de te présenter quelque chose.’ C’était fait et voilà comment le passeport bleu est né. »

À 68 ans, Daniel Supplice est grand avec le dos légèrement vouté, comme s’il avait pris l’habitude de se courber pour passer inaperçu. Mais loin de là. Il a la démarche décidée, le regard perçant même à travers ses lunettes, mais le ton est calme, accommodant même dans sa dénonciation du système de corruption en place au bureau d’immigration qu’il avait dirigé, il y a de cela 40 ans. « Ça me vient à l’esprit presque chaque jour que si on me nommait directeur un mardi, le lundi suivant, ce serait un autre bureau. La première chose, je ne prends pas l’argent. C’est à la Direction générale des impôts (DGI) de le faire et, au fait, c'est elle perçoit le coût réel du service. Mais après cela, la mafia te prend en charge, et tu payes à nouveau, mais en cash. C’est le vol et la corruption. Moi, je ne suis pas dans la corruption. Je suis un salarié. L’État me paye pour faire un job, je le fais. »

L’homme à la tête grisonnante et un semblant de barbe sel et poivre parle bien en ponctuant ses phrases de ou konprann ? « comprenez-vous ?» pour s’assurer de l’écoute son interlocuteur: « À l’époque, il y avait un État. Il envoyait un signal clair qu’on est payé pour rendre un service à la population. J’étais à mon bureau chaque matin à 8 :00 A.M ainsi que tous les employés. Les gens respectaient le service. »

« C’est encore ce système de corruption que j’ai trouvé à l’ambassade en République dominicaine », lâche celui qui y a été ambassadeur de février 2013 à juillet 2015. Il hausse le ton quand il explique que le gouvernement dirigé par le Premier ministre Laurent Lamothe avait mis en place un programme d’identification (PIDIH) des 300 000 haïtiens nondocumentés vivant chez les voisins. Les gens devaient s’inscrire et l’État Haïtien allait leur livrer un acte de naissance, une carte d’identité nationale et un passeport. L’argent avait été encaissé, mais seulement 3000 personnes ont pu en bénéficier. C’était une arnaque.

« On m’a appelé à plusieurs reprises pour me demander de transférer l’argent à un particulier et j’ai refusé. Ils ont réalisé que je ne jouais pas ce jeu. C’est une bande de voleurs. » On sent que Daniel Supplice a besoin de parler, tant sa colère est grande : « M pa t volè kob lè m te gen 30 ans, se pa kounye a m pral fè sa. » Quelques semaines après, le président Michel Martelly le rappelle de son poste.

Sa collaboration avec ce dernier a commencé pendant la campagne électorale de 2010. Aujourd’hui, le malaise est palpable, même si Daniel Supplice affiche une certaine sérénité. Sans filtre, il revendique son erreur : croire que lui et d’autres professionnels auraient pu orienter les politiques publiques une fois Martelly élu. Coup de théâtre : le président Martelly gère la transition, prête serment, installe son gouvernement mais toute l’équipe initiale est écartée des postes importants. « Chantal Merzier, Michèle Oriol et moi, nous étions trop sérieux. On nous a joué le jour même. Tu te donnes, mais on utilise ton savoir, ta probité, et on te lâche. »

Comment a-t-il vécu cette situation ? La déception se lit sur son visage : « Je me suis dit, une fois de plus, qu'on va passer à côté. On est foutu. J’ai pensé qu’on pourrait faire des choses, mais j’ai vu que ça allait mal tourner.»

Mais l’homme accepte un poste de conseiller du président. Ensuite. en 2012, il devient ministre des Haïtiens vivant à l’étranger. D’avril 2016 à juillet 2017, il est ambassadeur en Belgique, au Luxembourg et au Pays-Bas.

Daniel Supplice est tout sauf naïf, mais avoue avoir découvert trop tard que l’ancien président Martelly a plusieurs personnalités. « Je connaissais une seule facette : Michel Martelly, qui est un homme bien, qui gère son foyer comme une caserne. Je ne connaissais pas Sweet Micky, qui est comme un guédé ; c’est un dérangé. Il n’a pas de cran. C’est un grand sentimental. Quand les amis lui disent quelque chose, il reste muet. Il ne sait pas dire non. Il ne peut pas dire non. »

L’homme encaisse : « J’ai quitté le gouvernement à dos. Martelly est resté amical, mais je ne ferai rien avec eux. » Il sortira ébranlé de cette aventure d’une grande violence avec le régime du Parti haïtien Tèt Kale (PHTK). Et ceci bien qu’il ait traversé l’histoire contemporaine d’Haïti, marquée par les dictatures totalitaires de Duvalier père et fils, la naissance de la démocratie, les coups d’États sanglants des militaires, le populisme d’Aristide, et l’État prédateur Tèt Kale.

Premier d’une fratrie de cinq (un frère banquier, un autre architecte, un autre architecte-urbaniste, et une sœur gestionnaire), celui qui a vu le jour en 1950 à la rue Dufort est issu de la classe moyenne. Il a obtenu sa licence en sociologie de l’Université d’État d’Haïti avant de poursuivre ses études jusqu'à une maîtrise à l’Université de Miami.

Daniel Supplice invite dans son salon et sort un album photos d’un placard. Avec délicatesse, il tourne les pages de visages de femmes et d’hommes, mais il s’arrête sur un cliché. Sa mère. Couturière. Institutrice. Secrétaire. Madeleine Hérissé, qui a ses racines dans le quartier « le carré des Rameau » aux Cayes. Les mots sont affectueux, bienveillants.

Quant au père André Supplice, il est issu de Cabaret. Diplômé de la faculté de droit en 1942, ce grand Noir était un homme de gauche avec des valeurs du genre être bon élève, pays, patrie. Il avait vécu l’occupation américaine et avait un positionnement idéologique noiriste par rapport au contexte sociopolitique de « mulatraille » (suprématie des mulâtres) ayant pris part au mouvement de 1946 qui revendiquait, entre autres, une participation équitable des Noirs. Sous le gouvernement de Dumarsais Estimé, il a occupé le poste équivalent au chef de cabinet du Dr. Duvalier, alors ministre de la Santé.

Daniel Supplice reconnaît volontiers avoir des liens avec François Duvalier : « Pour François, j’étais le fils d’André. Il sait d’où je sors. Il connaît mon ancrage idéologique. Ainsi, mon parcours dans l’administration était normal. Mais je n’ai jamais été un ‘j’avale tout’. Je me permettais toujours d’être critique. Jean-Claude, lui, me tolérait à cause de mes rapports avec François, sinon mwen ta fini menm jan ak anpil lot nèg. »

L’homme a pris le soin de révéler cet échange entre Duvalier et son père : « André, Duvalier va faire des choses avec lesquelles même François ne sera pas d’accord. »

On ose : est-il Duvaliériste ? « Les duvaliéristes n’existent pas. Ce n’est pas une doctrine politique, ce n’est pas une philosophie politique, c’est une personne, » rétorque l’homme.

En tant que sociologue témoin du régime des Duvalier, Daniel Supplice plaide pour une analyse des causes et effets de cette période, jugeant néfaste le refus de la faire. « Essayons de comprendre la raison de cette réalité et de cette violence ? C’est que Duvalier n’est pas arrivé ainsi. » Sa rage est visible, mais son regard doux quand il explique que dans les années 40, il y a eu un gouvernement avec 14 ministres dont 13 mulâtres. « Yon sel neg nwa : Émile Saint-Lot. La discrimination et l’exclusion des noirs étaient patentes. » Il rappelle que l’écrivain-ethnologue Duvalier avait posé le problème du pays en termes sociaux : « François avait des affinités. Au départ, c’était un homme de gauche avec des revendications sociales dans la continuité du mouvement de 1946, notamment ‘Nous les noirs avions notre place’ ou la question du ‘café dans le lait’. » Il affirme que ‘57 est un effet de la répression de ‘46, « entre-temps, machinn nan vire. »

Le tournant décisif vers la barbarie avait été pris par Duvalier, qui lui confie un jour : « Tu sais que je suis un assassin ? Je suis devenu un assassin, je ne l’ai pas toujours été, c’est la classe moyenne haïtienne qui m’a fait devenir un assassin. Demande à ton père. » Daniel Supplice conclut : « Je ne cautionne pas les malpropretés qui ont été faites. »

Sur la déclaration de Nicolas Duvalier à une radio qu’il endosse tout ce qu’avaient fait son père et grand-père ? « On ne peut pas endosser tout ce que Duvalier a fait. Il y a du bon, du très bon, du mauvais, et du très mauvais. Que Nicolas fasse cette déclaration, ce n’est pas une route intelligente. C’est de faire du révisionnisme. Je ne le connais pas. Je ne sais même pas si celui-ci sait ce qu’il revendique. »

Toutefois, l’homme pense qu’il ne faut pas sous-estimer le nom du Duvalier, qui ne laisse personne indiffèrent. Nicolas peut faire écho parce que la paysannerie haïtienne qui demande structure, contrôle sou bèf ak kabrit et sécurité peut être contente de le voir, selon Daniel Supplice. « Rester 30 ans au pouvoir, c’est un exploit. Mais il faut passer à autre chose. En 2019, c’est anachronique ce qui disent oui à Duvalier. Je ne suis pas un révisionniste, il faut avancer. »

Les souvenirs sont là. Toutefois, il défend la nécessité de comprendre le passé, dépasser les clivages et passer au futur. « Duvalier c’est l’histoire, c’est un temps politique. Aristide c’est l’histoire, c’est un temps politique. Maintenant, on doit réfléchir Haïti en termes de futur. »

L’homme disparaît soudain pour revenir avec un trésor trouvé récemment à 300m d’altitude à Jérémie : une roche qui date d’environ 150 millions d’années. « Ailleurs, elle serait dans les musées. Regarde les coquilles, regardez les coraux, » il exulte en caressant la pierre.

Tout a commencé un beau jour de 1980 à Petit-Goâve quand Daniel Supplice a découvert son premier trésor : un site précolombien sur une petite colline où il avait été prendre des photos d’un ilot en face. Il regarde par terre et là devant lui, au ras du sol, il voit des morceaux de poterie. « J’ai ramassé en surface, j’ai découvert des choses. » Sur la culture des Tainos, la tribu autochtone qui vivait sur l’île d’Ayiti avant l’arrivée de Christophe Colomb, il parle avec fougue de ce peuple qui a survécu jusqu’à l’arrivée des occidentaux et qui l’émeut. « Il y avait une présence humaine datant de six mille ans sur cette île. C’est fascinant, surtout que les Taïnos maîtrisaient tant de choses, et respectaient tout. S’ils n’écrivaient pas, ils connaissaient tous les éléments graphiques qui leur permettaient de communiquer. La structure de la langue et de la culture Taino est très sophistiquée. C’était un communisme primitif puisque la propriété privée n’existait pas, » s’extasie le sociologue.

Il se lève encore, revient avec une sculpture qu’il caresse avec ses longs doigts et ses yeux émerveillés. Elle date d’avant l’ère du fer et il évoque le savoir nécessaire pour tailler la roche. « Il fallait que cela soit bon pour être digne de son caractère utilitaire, et il fallait que cela soit beau. Pourtant, à l’époque, on disait qu’ils étaient des sauvages. »

Cette passion, l’ancien ministre le tient de son arrière-grand-père Robert Duplessis. Quand il était petit, sa mère lui faisait visiter le bureau de son grand-père collectionneur, chercheur, et professeur de français, « elle me montrait ses papiers, mais avec beaucoup de respect : ‘tu ne touches pas comme ça, tu ne tournes pas les pages comme ça,.’» Il confie que « j’ai sa collection, » avec une fierté d’enfant.

Et comme lui, et pour continuer ce qu’il faisait, lui aussi est devenu collectionneur de timbres, de documents historiques, et aussi de tous les actes d’état civil de sa famille. Sa famille a une tradition de serrer et « moi, je serre tout. J’ai développé cette passion. J’ai besoin de connaître, de comprendre, de conserver. C’est notre mémoire, c’est notre patrimoine.»

Daniel Supplice se lève. Direction sa bibliothèque, passage obligé pour entrer dans son monde. L’homme aux yeux tamarin, virevolte, passionné et expert, entre ses livres sur Haïti et ses trésors précolombiens. Il fait silence, puis surgit le ténor de l’auteur d’une quinzaine de livres: « J’ai des livres de mon enfance. J’aime prendre leur odeur, j’aime les toucher. » Impossible de détourner son attention, alors qu'il explique, cherche, raconte.

Puis il annonce : « La famille Supplice, c’est une famille. Elle connait son histoire, elle sait d’où elle vient. On sait qui est qui, qui fait quoi, et il y a ce sentiment ‘United We Stand’. »

Ce dimanche ci, comme tous les dimanches depuis des décennies, toute la famille Supplice se réunira. C’est l’occasion de dispenser des conseils, mais surtout parler des Supplice. Justement parce que c’est l’histoire d’une famille qui se la transmet de génération à génération, remontant d’avant l’indépendance d’Haïti.

C’est qu’il a l’authenticité dans le sang, Daniel Supplice.

Aussi, il se régale à raconter sa plus belle réussite : ses deux enfants qui ont fait des études supérieures, sont mariés, et lui ont donné quatre petits-enfants, tous en bonne santé. Il est marié à la même femme depuis 45 ans. Sur sa réputation de séducteur, il confie que c’est l’effet du volley-ball, sport-roi de l’époque où son lycée Saint- Louis de Gonzague était toujours champion : « Nèg Seminaire yo pa t renmen nou. Mais cela nous donnait beaucoup de charme, cela a commencé là. Quand vous êtes jeune, beau, ancien joueur de volley-ball, au pouvoir, vous allez trouver des filles qui vont vous satelliser.»

Ces deux dernières années, il semble ravi de consacrer ses journées à la recherche, l’écriture, la transmission aux jeunes à travers des conférences, multipliant des allers-retours en province. À Cabaret, sur les terres de ses ancêtres, il s’offre bénévolement. Tous les samedis, il rejoint ses amis, certains datant du jardin d’enfants, d’autres de Saint-Louis, pour « parler pays. » Il s’exprime pour influencer le changement et continue à se battre même si les résultats ne sont pas probants : « On te dit ‘tu as du courage’. »

Pour lui, le problème le plus pressant d’Haïti est la société totalement inégalitaire à tout point de vue et il glisse : « Nous avons créé un sentiment de violence latente. On a réalisé la liberté. On a échoué la fraternité. On a échoué l’égalité. » L’homme assume la responsabilité à tous les Haïtiens et dit incrédule : « L’échec est collectif. Je ne sais pas si les gens comprennent comment Haïti a été déstructuré. Imaginez-vous : Nèg vini ak kamyon pou demonte fò peyi a… Ce sont des gangsters, ils ne sont jamais satisfaits. »

Il revient sur la corruption qui gangrène le pays et nos dirigeants, la décrivant comme système de gouvernance : « La corruption est évidente, et elle vient d’en haut. C’est un système bien rodé : on te nomme, et tu dois donner une partie de ton salaire. Le président a son réseau, son réseau a son réseau, et ça continue jusqu’au bas de l’échelle. Imaginez cela : aujourd’hui, un sénateur emporte avec lui une génératrice qui est la propriété du Parlement. Aujourd’hui, l’argent est la valeur suprême de nos hommes politiques et leur fragilité en termes de valeur est trop criante. »

Daniel Supplice les compare aux intellectuels qu’il a côtoyés au début de sa carrière, et qui lui servent de boussole. « Comment imaginer Me Gérard Gourgues, Émile Legros, Lamartinière Honorat, Reynaldo Covington ou Max Fouchard dans la corruption ? Ils étaient chefs, ils faisaient de la politique, ils avaient une position idéologique, mais c’étaient des gens intègres.» À propos, il raconte un échange entre Duvalier et Ernst Casséus, qui avait proposé « ‘An n monte yon ti bagay pou m fe yon ti kòb.’ Duvalier lui répondit : Je préfère que l’histoire me voie comme un assassin et non comme un voleur. »

Sur la corruption liée à l'affaire PetroCaribe, il tire la sonnette d’alarme : le pouvoir n’a rien compris et le gouvernement ne prend pas de mesures sérieuses pour aborder ce dossier. « On doit rendre des comptes et ceux qui sont coupables doivent payer. Certains sont des amis, mais ce n’est pas une affaire d’amis, c’est une question de pays. Les signaux sont clairs : le peuple demande des explications et réclame justice. Il y a un risque quand on laisse le peuple prendre la rue et le président n’est pas à l’abri. »

Que pense-t-il du président Jovenel Moïse ? « Je ne l’attaque pas. Je ne le responsabilise pas. Il est victime et bourreau de quelque chose et d’une situation qui le dépassent. Le problème est autrement, il est quelque part d'autre. Le problème, c’est nous. C’est nous qui avons permis ça. »

Aujourd’hui, ce fin animal politique observe avec appréhension tout ce qui se passe dans le pays y compris le manque de direction politique : « Dès leur premier jour au pouvoir, ces hommes pavoisent en cortège, avec sirènes et menacent de renvoyer les employés. Ils ont une manie de vouloir des premiers ministres qui sont des restavèks. »

Sur Haïti à court terme, l’homme est pessimiste. Et à moyen terme ? « Il faut essayer de faire l’effort pour sortir des schémas lavalas, macoutes, noirs, mulâtres. Ce n’est pas ça le problème. Le problème, c’est nous. » Il cite en exemple le projet Martelly de fermer l’université d’Aristide. Le fils d’André Supplice a su imposer sa position : « J’ai combattu Aristide, mais je me suis retrouvé à le défendre puisqu’il a été le seul président à revenir et à construire une école…maintenant si l’école n’est pas conforme aux normes, on la ferme pour qu’il la mette en règle. Sinon, laissons faire. »

L’ancien ministre lance un appel à sortir de l’immobilisme, car c’est urgent : « Ce sont les hommes qui font la politique. Kite Duvalier trankil, kite Aristide trankil, ce sont des moments. Les problèmes se posent au niveau collectif, donc la grande bataille, c’est comment s’en sortir. » Sa vision : repenser le pays en s’interrogeant sur « Quel modèle d’éducation voulons-nous ? Quelle société bâtissons-nous ? » Comment aller de l’avant ? Le dialogue, estime-t-il, et pas dans l’anarchie. « Il faut une mise en place au niveau de la société. On doit réussir à trouver un groupe d’intellectuels. C’est seulement à travers ce dialogue-là que nous pouvons avancer. »

Daniel Supplice livre un plaidoyer incontestable pour « Haïti » ce « quelque chose d’important. » Avec pugnacité, il lâche : « Chacun doit vivre, mais et le pays ? Et Cabaret ? Et Saint-Marc ? Et timoun k ap fèt nan tèt mon yo ? Nous autres avons une responsabilité vis-à-vis de ce peuple. »

Il se cogne à certaines désillusions « mon plus grand échec », notamment son incapacité à faire comprendre à ceux autour de lui et à convaincre les gens au pouvoir que le collectif est important. « Cela me ronge. Ils sont lâches, ils ne font rien, mais il faut faire quelque chose. »

Haïti ne sait peut-être pas ce qu’elle doit à Daniel Supplice, puisque c’est lui qui a négocié secrètement avec des pays voisins en sa faveur à des moments historiques critiques. De 1978 à 1981, en tant que sous-secrétaire d’État de l’Intérieur et de la Défense nationale, il a été le contact des Duvalier avec Cuba faisant de nombreux aller-retours Port-au-Prince-La Havane à cause du problème des boat-people. Dès 1985, pour faciliter le départ du président Jean-Claude Duvalier, en tant que ministre des Affaires sociales, il a eu des échanges avec Georges Bush, vice-président des Etats-Unis et Edouard Seaga, Premier Ministre de la Jamaïque. Pourquoi lui ? Il chuchote : « Parce qu’ils savent que je défendrai toujours Haïti, et que je ne ferai jamais de mauvais coups. J’ai une réputation d’homme sérieux. Je ne suis pas un bluffer; si je dis oui, c’est oui. Mais il y a des choses que je n’ai pas le droit de dire et que je ne dirai pas. »

Il y a beaucoup de ou konprann mwen ? dans le monde de Daniel Supplice, aussi bien comme tic de langage que comme un trait d’union entre lui et son vis-à-vis. C’est une signature de l’appel de Supplice à être compris, à l’ouverture vers l’autre. C’est aussi l’expression de son approche de dialogue, c’est un appel à l’action collective.

Aujourd’hui, Daniel Supplice se décrit comme un patriote frustré : « J’ai assisté avec beaucoup de tristesse et d’angoisse à une descente aux enfers. On est en train de perdre tous nos repères, toutes nos valeurs, et il y a que l’argent qui prime. Lontan, ou te gen kòb, men gen de kote yo pa tap resevwa w. » Son regard devient nostalgique comme si un nuage avait assombri son visage. « Je rêvais d’avoir des enfants éduqués qui respectent les règles, je les ai. Mais, en dehors des limites de mon territoire, le reste de mon environnement social est en train de décliner dans le comportement et dans les actions. Comment se sentir bien quand on voit la condition existentielle des Haïtiens ? J’ai l’impression que les responsables font semblant de ne pas voir ou ne voient pas. Il faut que les chose s’arrangent », dit l’homme.

Difficile de réduire Daniel Supplice à un label tant il a d’actifs politiques—une expérience de l’administration publique tant au pays qu’à l’extérieur, une réputation d’honnêteté, des talents de négociateur, un discours politique fort, et une humilité étrangère aux politiciens. A-t-il l’ambition présidentielle ? Ce stratège précise avec un regard pétillant : « Non, je suis trop sérieux. Peut-être que je ne suis pas un bon politicien parce que je dis toujours la vérité... J’aime la vérité. Pour faire de la politique, on n’a pas besoin d’être menteur. Il faut respecter les gens. Ça n’a pas marché avec Jean-Claude Duvalier, ça n’a pas marché avec Michel Martelly. Maintenant je suis pentad. Le pays est un pays de magouilleurs, je ne me fais donc pas d’illusions. Je n’ai pas cette folie d’être président. Quels sont mes besoins à 68 ans ? Que le pays soit différent. Je suis prêt à servir. »

Chez Daniel Supplice, le temps n’est rien, le service est tout, et l’ambition est discrète.

