Haïti- Manif | Association de journalistes et patrons de médias protestent contre les violences contre la presse

L’Association nationale des médias haïtiens (ANMH), l’Association des médias indépendants d’Haïti (AMIH) et l’Association des journalistes haïtiens (AJH) observent depuis environ huit jours un mouvement revendicatif enclenché à travers tout le pays. Cette situation a occasionné la paralysie des activités tant à Port-au-Prince que dans plusieurs régions, et engendré des manifestations.

L’Association nationale des médias haïtiens (ANMH), l’Association des médias indépendants d’Haïti (AMIH) et l’Association des journalistes haïtiens (AJH) condamnent tous les débordements de violences de la part des manifestants et de la Police envers les vies et les biens. L’ANMH, l’AMIH et l’AJH présentent leurs sympathies envers tous ceux et celles qui ont été victimes.



Depuis le début des revendications, l’ANMH, l’AMIH et l’AJH ont enregistré plusieurs actes d’agression et d’attaques contre des journalistes et des médias. Le journaliste, Robenson Sanon, a été blessé par balle ce 13 février 2019, des manifestants ont frappé des journalistes, abimé des véhicules de presse, tenté de saisir des équipements de journalistes, des agents de la Police nationale d’Haïti ont menacé des journalistes, les locaux de la Télévision Nationale d’Haïti (TNH) ont été attaqués, des équipements brûlés, des directeurs de deux médias ont dénoncé le brouillage de leurs ondes.



L’Association nationale des médias haïtiens, l’Association des médias indépendants d’Haïti et l’Association des journalistes haïtiens protestent énergiquement contre ces actions non conformes à la démocratie, à l’état de droit, à la liberté d’expression et à la liberté de la presse.



Aux différents acteurs impliqués, l’ANMH, l’AMIH et l’AJH appellent au respect et à la protection des journalistes et des médias. Aux journalistes et aux médias, l’ANMH, l’AMIH et l’AJH appellent à la prudence, à la vigilance et au respect des règles d’éthique et déontologique, inscrites au Code de déontologie des médias et des journalistes d’Haïti.



L’Association nationale des médias haïtiens, l’Association des médias indépendants d’Haïti et l’Association des journalistes haïtiens tiennent à rappeler à tous les acteurs que les medias et les journalistes ne font que leur travail. S’en prendre physiquement à eux ou aux biens des médias ne changera rien aux faits, à la situation des acteurs ni à la réalité actuelle.

Port-au-Prince, le 13 février 2019

Frantz Duval

Président ANMH

Georges Venel Remarais

Président AMIH

Jacques Desrosier

Secrétaire général AJH