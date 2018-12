L’Association des Médias Indépendants D’Haiti (Amih) exprime sa plus profonde consternation après l’incendie qui a ravagé Radio kiskeya dans la soirée du 21 Décembre 2018.

Communiqué de Presse de l’Amih. L’Amih deplore que tout n’ait pas été fait pour empêcher cette catastrophe . Elle relève entre autres, l’intervention tardive des sapeurs pompiers arrivés sur les lieux après que tout a été consumé dans les flammes. L’Association des Medias independants d’Haiti signale que ce sinistre a détruit Radio Kiskeya au moment où les medias haitiens, principalement la Radio et la Télévision, sont confrontés à des problèmes et difficultés de tous ordres et ou le pays fait face à une de ses plus graves crises politiques et et économiques.

L’Amih estime urgent que Radio Kiskeya reprenne au plus vite sa place dans le difficile et incessant combat pour le respect des droits de l’homme et la Démocratie. Mais, au-dela des promesses, elle estime tout aussi urgent que toute la famille de la presse et toute la population sachent l’origine de cette catastrophe. Pour cela, une enquête sérieuse avec des résultats célères s’avère indispensable . L’Association des Médias Indépendants D’Haiti presente enfin ses sympathies et sa solidarité au Directeur Général de la Station Marvel Dandin, à la co-Directrice Liliane Pierre-Paul et à toute l’équipe.

Georges Venel Remarais, president