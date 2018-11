Haïti-Insécurité : Au moins 6 morts et trois blessés dans un accident de la circulation

P-au-P, 21 nov. 2018 [AlterPresse] --- Au moins 6 morts, dont une femme et un enfant, ainsi que trois blessés sont signalés, dans un accident de circulation, provoqué, en début d’après-midi du mercredi 21 novembre 2018, sur la route de l’aéroport international de Port-au-Prince, apprend l’agence en ligne AlterPresse.

Immatriculé « Service de l’Etat », le véhicule à l’origine de l’accident a été incendié par des individus, suite à un mouvement de protestations.

Des policiers sur place ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les manifestantes et manifestants.

Survenu dans un contexte de mobilisations, débutées depuis le dimanche 18 novembre 2018, pour continuer d’exiger la démission du président Jovenel Moïse, cet accident est vu comme ’’suspect’’.

Les mobilisations visent aussi à demander des comptes sur la dilapidation présumée de 3,8 milliards de dollars américains (Ndlr : US $ 1.00 = 76.00 gourdes ; 1 euro = 89.00 gourdes ; 1 peso dominicain = 1.60 gourde aujourd’hui) des fonds Petro-Caribe.

En dépit d’une légère tentative de reprise, en certains endroits et surtout au niveau du commerce informel, les activités sont toujours perturbées, ce mercredi 21 novembre 2018, en Haïti, notamment dans la capitale Port-au-Prince, après trois journées de mobilisations anti-gouvernementales.

