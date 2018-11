Adieu à Wilner Métellus

Inondés d’émotions , de tristesse, les proches de Wilner Métellus, assis paisiblement sous une tente érigée au Parc du Souvenir, regardent le cercueil dans lequel repose le corps sans vie de Wilner Métellus, frère du commentateur politique à la radio Caraïbes FM, Jean Monard Métellus.

Lors d’une cérémonie eucharistique co-célébrée par les prêtres Elicaint Etinord et Jean Hansen ce samedi 10 novembre 2018, la famille Métellus, les proches, amis, personnalités politiques, de la société civile, de la presse ont tenu à dire un dernier adieu à Wilner.



Dans l’homélie de circonstance, le Père Elicaint a mis en evidence le caractère du défunt réputé pour sa disponibilité en tout temps pour les siens. “ Winer Métellus était un homme de foi de par l’amour qu’il manifestait envers les autres, (...), il était un vrai mari , un bon père de famille et un ami fidèle a souligné le Père Elicaint.



Me Levelt Dorcil, proche de Wilner au cours de l’éloge funèbre a partagӎ ses expériences avec Wilner qui a toujours été là pour accompagner, conseiller tous ceux qui le côtoyaient. “Sois pour nous le ferment du courage Wilner” a soutenu Me Dorcil qui n’a pas caché sa peine et son émoi face à une telle disparition.

Jean Monard Métellus, qui était très proche de Wilner, qui l’a supporté avec courage durant une longue maladie face à laquelle il luttait depuis quelque temps dit adieu à un frère qu’il chérissait.

Toute l’équipe de Infohaiti.net présente ses condoléances à JM ainsi qu’aux menbres des familles Météllus et Dalexis.

Wilner Météllus a rendu l'âme le 5 novembre dernier.