La vision d'une Haïti nouvelle: un nouveau projet de société, un nouveau système à promouvoir.

Appel à signature: Vision d'une Haïti nouvelle

Vizyon yon Ayiti tou nèf: yon nouvo pwojè sosyete, yon nouvo sistèm pou nou ankouraje

A call for change : The vision of a new Haiti: a new societal project, a new system to promote

Haïti nouvelle dont nous faisons la promotion est fondée sur le droit, la justice, le partage, la solidarité, l'éducation, le respect de l'environnement et le culte du bien commun. Elle repose sur notre devise : « Liberté, égalité, fraternité » à laquelle il nous faut donner un contenu plus tangible, inscrit dans l’action véritable. Cela devrait débuter par une acceptation dans les faits (au-delà de la règle du droit) du principe d’égalité de tous les Haïtiens, sans égard à leur âge, leur sexe, leur origine sociale, éthnique ou géographique, leur lieu de résidence (Haïti ou diaspora), la couleur de leur peau, etc.

Cela nous amènerait à construire une communauté de destin fondée sur la non-discrimination et le partage de la citoyenneté. Tout cela consiste à ériger un état de droit : droit à la justice (lutte contre l’impunité), droit à la sécurité, droit à l’éducation, droit à la santé, droit au travail. Cette Haïti nouvelle est aussi fondée sur une décentralisation véritable qui rend possible le développement local en harmonie avec le développement national du pays, une décentralisation qui libère les énergies créatrices des régions afin que celles-ci puissent se prendre en main et fournir des services de proximité aux citoyens.

Tout cela ne peut devenir possible que par un engagement de tout un chacun – individus et entreprises – à assumer ses responsabilités citoyennes, par exemple en respectant scrupuleusement la loi et en payant ses impôts. Pour cela, nous avons besoin d’un système éducatif capable de former des citoyens bien constitués, épris de liberté et d’humanité. Nous avons besoin d’un système éducatif capable de former des citoyens honnêtes, épris de justice et d’équité, pour arriver à un système judiciaire incarnant l’état de droit. Nous avons besoin d’un système éducatif capable de former des citoyens ayant le sens de l’honneur et respectant la parole donnée, éléments de base pour construire un système économique et social basé sur la confiance et créateur de prospérité inclusive.

Pour y parvenir, il nous faut agir sur notre système éducatif et sur notre culture, qui sont les moules généralement utilisés pour forger les citoyens d’une société. Il nous faut en effet un système éducatif qui inculque des valeurs nouvelles de responsabilité citoyenne et d’intégrité personnelle, en faisant la promotion d’une éthique des moyens selon laquelle la fin ne justifie pas les moyens. Une éthique des moyens qui prend le contrepied du « degaje pa peche ». Une éthique publique qui condamne la réussite quand elle se fait aux dépens des autres et des règles établies. Une éthique de la réussite qui sanctionne ceux qui veulent se faire passer pour « intelligents » en recourant à la fraude pour atteindre leur objectif. Une éthique citoyenne qui apprend à respecter les règles établies plutôt que de chercher à tout prix à les contourner pour atteindre ses fins.

Groupe de réflexion et d’action pour une Haïti nouvelle – GRAHN – Pou yon Ayiti tou nèf

