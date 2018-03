Décès de l’Ancien Ministre de l’Agriculture, Agr. Gérald MATHURIN

ALLO AGRO annonce avec infiniment de peine la triste nouvelle de la mort de l’Ingénieur-Agronome Gérald MATHURIN décédé le Samedi 03 Mars 2018 à l’âge de 64 ans suite à un AVC à l’Hôpital Canapé-vert de Port-au-Prince. Natif de Jacmel, Agr. Gérald MATHURIN a fait ses études primaires chez les Frères de l’Instruction Chrétienne (FIC) de Jacmel. Pour ses études secondaires, il a été au Petit Séminaire du Collège Saint-Martial de Port-au-Prince. Très brillant, arrivé en Seconde et sans même fréquenter la classe de Rétho la Direction de l’école a jugé bon de l’envoyer aux examens officiels du Baccalauréat où il a réussi avec succès.

Agr. Gérald MATHURIN est un diplômé de la Promotion 1973-1977 de la Faculté d’Agronomie et de Médecine Vétérinaire (FAMV). Il a débuté sa carrière en tant qu’Agronome Junior à l’Organisme de Développement de la Vallée de l’Artibonite où il a eu de longues expériences professionnelles dans le secteur agricole. Il a fait une spécialisation en riziculture. Il a travaillé au District Agricole des Cayes avant de devenir Directeur de Programme de Développement Intégré de Jérémie. Il a été Directeur Général de l’Organisme de Développement de la Vallée de l’Artibonite (ODVA). Il est devenu Ministre de l’Agriculture des Ressources Naturelles et du Développement Rural. Puis, il était Fondateur et Coordonnateur de la Coordination Régionale des Organisations du Sud’Est (CROSE) qui est mouvement social de paysans, de femmes et de jeunes.

Fils d’un Premier Sergeant des Forces Armées d’Haïti et grandi dans une famille modeste, la Patrie se souviendra toujours de l’Agronome Gérald MATHURIN comme un grand homme doué de courage morale hors du commun. Il était un militant combattant et il luttait en vue de changer dans le sens profond en voyant les masses et les classes les plus défavorisées. Il était un Homme à plusieurs dimensions en matière de développement. Il a eu un grand sentiment d’appartenance pour son département géographique, le Sud’est et pour son pays.

L’histoire d’Haïti retiendra de l’Agronome Gérald MATHURIN comme un homme très honnête et intègre. Car, en dépit de ses hautes fonctions politiques et sociales, il n’était pas riche et il connaissait des jours sombres et de déboires Il voyait et considérait l’humain avant l’argent.

ALLO AGRO présente ses condoléances à son épouse ; à ses enfants ; à ses frères et sœurs, notamment à son grand-frère, Agr. Laurent Féquière MATHURIN ; à ses camarades de Promotion 1973-1977, en particulier Agr. Fritz NOEL, Agr. Jean Paul SAMEDY, l’Ancien Ministre de l’Agriculture, Agr. Sebastien HILAIRE, l’Ancien Ministre de l’Education Nationale, Agr. Joel JEAN-PIERRE ; à tous les autres proches et amis affectés par ce deuil.

ALLO AGRO vous tiendra informer de la date et du lieu des funérailles de l’Ancien Ministre de l’Agriculture, Agr. Gérald MATHURIN.

Que la terre lui soit légère et que son âme repose en paix

Talot BERTRAND, Ing-Agr.

Spécialiste en Education Relative à l’Environnement

Secrétaire Général de la PROMODEV