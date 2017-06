Décès à New-York du Dr Turneb Delpé

DELPE nous a laissés le 26 Mai 2017, cinq semaines après son séjour de cinq semaines en Haïti, à partir de fin février 2017. Ses médecins avaient dû le garder aux Etats Unis d’Amérique où il recevait des soins intensifs pour lutter contre sa maladie soudaine. Durant son séjour en Haïti, le téléphone n’arrêtait pas de sonner. Turneb est retourné ; Delpé est dans nos murs. C’était pour nous tous une raison de plus d’espérer son plein rétablissement, étant donné que la radiothérapie n’avait pas pu éteindre la flamme patriotique qui brillait dans ses yeux.

Tout se passe comme s’il était rentré dans son pays pour venir nous saluer avant de partir. Pépé est tombé les armes à la main. De New York étant, affaibli et malade, il nous donnait son opinion sur tout ce qui bouge tandis que ses prises de position ne contredisaient jamais l’homme de conviction qu’il a toujours été.

Monsieur Conférence Nationale, atteint d’un cancer à l’estomac, est décédé. Il a quitté la scène mais le théâtre de la vie en société continue. Il avait compris que le vouloir-vivre ensemble avait besoin d’un second souffle pour se raffermir. Comme le Prophète Moïse dont parlent les Saintes Ecritures, il n’aura pas vu la Terre Promise. Mais, il a mis en terre l’arbre de la Conférence Nationale qui finira par produire les fruits escomptés malgré les rigueurs de la météo politique. Le PNDPH (Parti Nationaliste Démocratique Progressiste Haïtien) a perdu son Leader. Le MOPOD a perdu un Général. L’Etat Haïtien a perdu un Visionnaire. La Nation a perdu un Combattant.

La permanence est décrétée au siège du MOPOD où les militants, amis et sympathisants seront reçus tous les jours. Une Soirée Politique et une Veillée Patriotique seront organisées respectivement le 1er et le 2 Juin 2017 afin de lui rendre un hommage bien mérité. D’autres informations relatives à ses funérailles seront communiquées en temps et lieu. Le MOPOD est très touché des marques de sympathie reçues directement ou indirectement de la part de ses amis, de ses collègues, de ses camarades, de ses sympathisants et de ses alliés

Au nom de tous les partis politiques, des regroupements politiques et organisations politiques, affiliés au MOPOD, le Comité Directeur de cette institution présente ses sincères condoléances à sa femme née Marie Marthe St CYR, à son fils Jonathan Joseph Delpé, à ses huit frères et sœurs et à toutes les familles que ce deuil afflige.