DÉCÈS DE MARIE NELSON LAFERRIÈRE, MÈRE DE DANY LAFERRIÈRE

Marie Nelson Laferrière, mère de Dany Laferrière, est décédée jeudi 11 mai à Port-au-Prince. Nos condoléances à l’académicien Dany Laferrière, à sa femme Margaret Berrouet, à leurs trois filles Mélissa, Sarah et Alexandra, à sa sœur Ketty, son époux Christophe Charles et à leurs enfants Dany Charles et Christelle Charles.

Marie Nelson Laferrière est un personnage littéraire dont la figure est esquissée dans la plupart des romans de Dany Laferrière.

