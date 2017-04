Odette Roy Fombrun dénonce le fatras moral et appelle à un soulèvement contre l'immoralité

Après mon cri d’alarme face à l’envahissement de nos villes par les fatras de toutes sortes, voilà que je me trouve dans l’obligation de pousser un nouveau cri devant la montée alarmante du fatras de l’immoralité, de l’affront à la décence et aux bonnes mœurs, au savoir-vivre, au respect de l’autre et de la propriété privée.

Il nous faut absolument freiner cette nouvelle dégradation et nous lever en force pour la défense de nos valeurs morales. Les paroles vulgaires et dégradantes utilisées pour faire chanter et danser la jeunesse ou amuser les uns et les autres sur les réseaux sociaux doivent être freinées par une juste colère et un soulèvement contre l’immoralité. Où sont nos institutions morales ? Nos gens d’Églises, toutes religions confondues ? Les dirigeants de médias et de communications ? Les parents ? Les professeurs ? Les artistes ?

Faites entendre vos voix ! Ne gardez pas le silence !

La société a aussi le devoir d’exiger de ses législateurs la mise en place de lois pertinentes qui la protègent contre les avancées pernicieuses et irréfléchies de la haine, de la diffamation, de la division, de l’irrespect des valeurs essentielles qui doivent être le fondement de toute société qui se respecte.

Comment espérer voir grandir une jeunesse équilibrée et productrice si elle prend naissance et évolue dans un milieu dépravé, sans instruction morale, sans le sens du beau, du vrai et du bien ?

Citoyens, réveillons-nous avant qu’il ne soit trop tard. Luttons contre toutes ces formes de fatras qui détruisent notre santé physique et notre santé morale. Ensemble, attelons-nous à la tâche de sauvegarder notre environnement malade et appuyons de toutes nos forces tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté qui s’arment de courage pour mener ouvertement ce juste combat et nous refaire une vie de peuple digne.

rions haut et fort : À bas fatras ! À bas l’immoralité ! Vive la République d’Haïti, propre, saine et prospère!