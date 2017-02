Les locaux du MEF cambriolés (vidéo)

Les actes de vandalisme semblent devenir monnaie courante dans le pays. Il n’est pas une administration qui n’en soit, à un moment ou un autre, victime. Après le Parquet de Port-au-Prince dans la nuit du 24 au 25 avril 2016, le secrétariat du ministère de l’Économie et des Finances (MEF) a été, lui aussi, confronté à cette situation durant le week-end écoulé.

Une énigme. Voilà le mot que l’on peut utiliser pour qualifier l’événement qui s’est passé le week-end écoulé au bureau du secrétariat du ministre de l’Économie et des Finances (MEF) qui a été vraisemblablement vandalisé. « Comme d’habitude, je (le ministre) me suis présenté à mon bureau, pour me rendre rapidement à un Conseil des ministres. Ce n’est qu’à mon retour que ma secrétaire m’a informé que le verrou de la porte de mon bureau a été forcé », c’est ce qu’a déclaré le titulaire du ministère, Yves Romain Bastien, lors d’une conférence de presse tenue dans le local de cette institution, le lundi 13 février 2017.

