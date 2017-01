La diffusion d’une vidéo d’une mineure violée : le parquet a décrété « tolérance zéro”

La diffusion d’une vidéo d’une mineure violée sur les réseaux sociaux a suscité l’indignation au sein de la société haïtienne. Des gens choqués, notamment le sénateur de l’Ouest Jean Renel Sénatus et le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Me Jean Danton Léger, connus pour leur lutte contre la prostitution infantile et le détournement des mineurs, sont montés au créneau pour dénoncer cet acte odieux et malsain, lors d’un point de presse donné au parquet de Port-au-Prince, ce jeudi 26 janvier.

Une récompense de 500 000 gourdes est réservée à la personne qui arrive à mettre la main au collet de ces violeurs.

Source: Le Nouvelliste