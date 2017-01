Massachusetts : Funérailles de Toussaint Pierre Delva ce samedi à l'Eglise St-Jean l'Evangéliste de Cambridge

C’est demain Samedi 28 Janvier à 10 heures du matin que seront chantées à l’Eglise St Johns the Evangelist (2254 Massachusetts Ave, Cambridge, MA 02140) les funérailes de Toussaint Pierre Delva décédé le 12 Janvier dernier à Broward North Hospital à Pompano Beach non loin de Miami en Floride. Les membres de la communauté haïtienne sont invites à présenter leurs condoléances à la famille du défunt au cours d’une soirée funéraire à Doherty Funeral Home sis au 855 Broadway, Somerville à partir de 4 heures cet après-midi jusqu’à 8 heures ce soir.

Nos sincères consoléances à son épouse Marie Orna Bien-Aimé Delva, à ses enfants Marie Orna et Pierre-Delva Junior et à ses petits-enfants Darien Benjamin Junior Udris Benjamin et Aubrey Marie Delva.

Nous croyons savoir que 15 musiciens de l'Orchestre Tropicana d'Haïti sont arrivés dans le Massachusetts pour rendre un dernier hommage à Toussaint Pierre Delva.

SOIREE FUNERAIRE:

Vendredi, 27 Janvier

Doherty Funeral Home

855 Broadway

Somerville, MA 02144

4pm-8pm

CEREMONIE RELIGIEUSE

Samedi 28 Janvier

St John's the Evangelist Church

2254 Massachusetts Ave,

Cambridge, MA 02140



INHUMATION:

Samedi 28 Janvier

Oak Grove Cemetery

230 Playstead Rd

Medford, MA 02155

RECEPTION:

Silver Fox

537 2nd Street

Everettt, MA 02149