Haïti : Des activités prévues pour commémorer le 7e anniversaire du séisme du 12 janvier

P-au-P, 10 janv. 2017 [AlterPresse] --- Un ensemble d’activités sont annoncées pour commémorer le 7e anniversaire du séisme dévastateur du 12 janvier 2010, qui a coûté la vie à plus de 250 mille personnes, apprend AlterPresse. Sont prévues des activites de recueillement, des performances artistiques diverses et variées, des expositions de peinture et de photographies.

Ce 12 janvier 2017 est déclaré, par arrêté en date du 6 janvier 2017 : « Journée nationale de réflexion et de sensibilisation sur la vulnérabilité d’Haïti face aux risques et désastres ».

Le gouvernement invite tous les secteurs à réfléchir sur la fragilité du pays face aux catastrophes naturelles et à œuvrer chacun en ce qui le concerne à réduire cette vulnérabilité qui a tant endeuillé nos familles, indique une note du bureau du premier ministre, Enex Jean-Charles.

Pour commémorer la date du 12 janvier, une cérémonie officielle sera organisée, dans la matinée, sur le site mémoriel du Morne Saint-Christophe (Cabaret), annonce le Ministère de la culture et de la communication (Mcc) et l’Institut de sauvegarde du patrimoine national (Ispan), lors d’un point de presse, le mardi 3 janvier 2017.

Un concert de circonstance aura lieu, dans l’après-midi, au Kiosque Occide Jeanty au Champs de Mars, avec les orchestres philharmoniques de Sainte Trinité, des universités américaine Yale et Cornell.

Un autre concert philharmonique de niveau international est prévu le samedi 14 janvier 2017, sur le site patrimonial du Palais Sans-Souci au Cap-Haïtien (Nord).

Les organisateurs mettent au point cette activité en vue de célébrer la vie, les vivants et de prêcher un message de réconciliation, de paix et de solidarité.

De nombreuses cérémonies de recueillement se dérouleront également en divers lieux de culte en Haïti.

