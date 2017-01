18 morts dans un accident sur le trajet Port-de-Paix-Port-au-Prince

Le bus l’Union assurait le trajet Port-de-Paix/Port-au-Prince quand il est tombé ce matin au niveau de Morne La Crête (Gros Morne, Artibonite). Selon Victor Innocent, un journaliste local, l’accident a provoqué la mort de 18 personnes et plus d’une cinquantaine de blessés. Le bilan est encore partiel.

Le bus transportait 64 passagers de Port-de-Paix à destination de Port-au-Prince. 18 d’entre eux ne verront plus la capitale haïtienne, selon le dernier bilan encore partiel. « 11 sont morts sur place. Les autres sont décédés sur le chemin de l’hôpital ou à l’hôpital », a expliqué Victor Innocent, journaliste.

Les blessés reçoivent les soins que nécessitent leur cas à l’hôpital de Gros-Morne et aux Gonaïves. Les causes de l’accident demeurent encore inconnues. Selon Victor Innocent, citant le mécanicien de l’autobus, l’appareil a fait plusieurs arrêts sur la route, afin de résoudre certaines pannes. « Mais à chacun de ces arrêts, le chauffeur n’arrêtait pas de boire. Il était soul au moment de l’accident », a expliqué le journaliste. Il explique que le chauffeur a perdu le contrôle du véhicule en arrivant à Morne La Crête où on effectuait des travaux. Une autre source a indiqué que le chauffeur a pris la fuite après l’accident.

Personne au niveau de la protection civile n’est en mesure de fournir des informations sur l’accident. Contacté par le journal, le coordonnateur de la Protection civile du Nord-Ouest a avancé que le drame s’est produit à plus de cinquante kilomètres de Port-de-Paix, et qu’il est difficile, par conséquent, de recueillir des infos. Pour sa part, le coordonnateur de la protection civile de l’Artibonite a indiqué au journal qu’il n’a aucune donnée, en dépit des divers appels qu’il a effectués. - See more at:

Joint au téléphone, le député de Gros-Morne, Fritz Chery, a déploré le piteux état de la route qui serait l’une des causes de l’accident. « Ce drame est survenu à 20 jours de la fête patronale Lachandleur de Gros-Morne. Le tronçon de route Carrefour Joffre/Gros Morne est toujours dans un état déplorable », a-t-il dénoncé.

Jean Daniel Sénat

Source : Le Nouvelliste