Maladie d’Alzheimer : un fléau en forte progression

Avec le vieillissement de la population dans les pays industrialisés, le nombre de personnes touchées par la maladie d'Alzheimer augmente de façon impressionnante. Au drame vécu par les malades et leur famille vient s'ajouter le problème du coût de la prise en charge des malades. Les chercheurs redoublent d’efforts pour développer de nouveaux traitements et obtiennent des résultats porteurs d’espoirs.

Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), on estime aujourd'hui à 47,5 millions le nombre de personnes dans le monde atteintes de démences. La maladie d'Alzheimer est impliquée dans 60 à 70 % des cas. Le nombre de nouveaux cas de démences par an est d'environ 7,7 millions et l’OMS estime que le nombre total de personnes atteintes de démence devrait atteindre 75,6 millions en 2030 et à 135,5 millions en 2050.. Ainsi, le nombre de personnes atteintes de démences devrait presque doubler tous les 20 ans.

(Source: OMS)

A la rubrique educative sur la santé de MCTV (Ch. 283, Comcast à Boston) présentée par Darlyne Janvier, infirmière praticienne et étudiante en médecine, le Dr Anil NAIR, directeur d’un centre de reherche sur cette maladie fait le point sur un effort mondial est en cours pour trouver de meilleurs moyens de traiter la maladie, en retarder l'apparition et l'empêcher de se développer.

Extrait de l'Emission