12ème édition de la foire de la santé à l’Arcahaie, la Lila Foundation maintient lecap : bénévoles et patients sont satisfaits.

A l’initiative de Lila Foundation et sous le leadership des sœurs jumelles Jacqueline et Jeanine Bien-Aimé, a été organisée le vendredi 19 mai dernier dans la localité Thomas, la traditionnelle foire de santé qui est à sa 12ème édition.

Des médecins, infirmiers et infirmières venus de Boston, Miami, Canada et des professionels de santé travaillant en Haïti prennent part bénévolement à cette foire de santé qui devraient accueillir plusieurs centaines de personnes. Suivant leur cas, elles recevront des médicaments gratuitement en fonction des pathologies diagnostiquées selon ce qu’a confié une infirmière expérimentée de Boston qui prend part depuis plus de 5 ans à “cette expérience plus qu’enrichissante”.

Les bénévoles, qu’ils soient d’Haïti ou des Etats-Unis qui participent à cette foire de la santé, ne cachent pas leur satisfaction d’apporter leur contribution à l’amélioration des conditions de vie d’une frange de la population, qui généralement n’a pas les moyens pour se rendre chez un médecin en raison notamment du coût des frais de consultation qui ne sont pas à leur portée. Pour cette 12ème édition de la foire de santé, les organisateurs ont pu bénéficier du précieux support de l’entreprise pharmaceutique PROFALAB qui a généreusement offert un don important en médicaments.

Parmi les maladies relevées fréquemment chez les patients dans la localité Thomas à l’Arcahaie sont entre autres, l’hypertension artérielle, le diabète, l’anémie, la malnutrition et l’infection vaginale chez les jeunes filles en raison notamment de la mauvaise qualité de l’eau utilisée pour leurs toilettes intimes.

Tout en remerciant tous les contributeurs qui ont rendu possible l’organisation de la 12ème édition de la foire de santé, la Lila Foundation invite déjà tous ceux-là, intéressés à fournir une aide quelconque notamment en médicaments ou tout autre support sur le terrain pour la prochaine édition.