Haïti-Crise politique : Note de presse du Sénateur Patrice Dumont

À l’initiative de l’émissaire Kenneth Merten et de l’Ambassadeure Michele Sison, assistée de Todd Sargent, ce vendredi 7 décembre, en compagnie de trois autres Sénateurs et un Député haïtiens, j’ai participé à une réunion haïtiano-américaine tenue en la résidence de l’Ambassadeur des États-Unis où était en débat « Sous quelle médiation organiser un dialogue en vue de trouver une issue à la crise politique actuelle ?

J’ai proposé que la médiation pourrait être assurée par un groupe de cinq personnalités haïtiennes dont trois issues des oppositions radicale et modérée, inclus les Petrochallengers, et deux de renommée internationale, connues pour leur prestige, leur ouverture d’esprit et leur indépendance par rapport à la politique partisane.

Mais j’ai aussi fait valoir, m’adressant à la partie américaine, tout en assumant notre responsabilité pleine et entière dans le sort de notre pays, que son rôle de facilitateur au dialogue dans la crise actuelle et l’intérêt majeur que Washington manifeste envers Haïti ne garantissent nullement que six mois, deux ans ou plus tard encore, un émissaire américain ne revienne pour les mêmes causes.

Il faut donc, ai-je martelé, en renfort du travail des Haïtiens, qu’Haïti et les États-Unis conviennent d’un « new deal » au niveau de la coopération, notamment sur les questions liées au commerce international, la gestion des frontières, l’investissement étranger, l’indépendance de la justice et de la Police, la sécurité intérieure. À propos du territoire, j’ai ajouté que n’était l’emprise des gangs un peu partout dans le pays, donc l’absence d’État en ces lieux de non droit, j’aurais mis sur la table des sujets à aborder la question de la Navase.

Patrice Dumont Sénateur

8 décembre 2018

Kriz politik - Nòt pou laprès Senatè Patrice Dumont

Vandredi 7 desanm lan, ansanm avèk 3 lòt Senatè ak yon Depite ayisyen, mwen te nan reyinyon lakay Anbasadè ameriken an, kote Kenneth Merken ki se emisè Etazini, Anbasadè Michele Jeanne Sison, plis Todd Sargent ki se asistan Madan Sison t ap pale pou Etazini. Ameriken yo te envite nou pale de kiyès moun oubyen enstitisyon ki ta ka fè medyasyon, jwe wòl nan mitan pou dyalòg nan kriz politik la.

Mwen pwopoze pou wòl medyasyon – nan mitan an, li ta ka bon pou se yon gwoup senk pèsonalite ayisyen, pami yo, 3 ki ta sòti nan opozisyon radikal ak modere, petrochalenjè yo tou, epi 2 lòt ki gen renome entènasyonal, gwo prestij, lespri ouvèti, epi ki endepandan nan aktivite politik peyi a.

Men tou, nan pale dirèkteman avèk Ameriken yo, pandan mwen rekonèt zafè Ayiti se sou kont noumenm Ayisyen , mwen di yo wòl fasilitè dyalòg Ameriken bay tèt yo a, plis gwo prezans yo nan vi politik peyi a, pa bay garanti nan 6 mwa, 2 zan, oubyen pi lwen ankò, yo pap retounen ankouraje dyalòg pou menm kòz yo.

Se poutèt sa, konsènan ranfò Ayiti jwenn nan men yo, mwen deklare ak tout fòs mwen nan reyinyon an, fòk 2 pèp yo rekonèt koperasyon an pa rapòte anpil, kidonk, fòk ta gen yon « new deal », pou kat la ta rebat nan koperasyon, sitou nan kesyon komès, fwontyè, envestiman etranje, endepandans lajistis ak la Polis, sekirite enteryè… Anpalan de teritwa a, mwen te tou di ameriken yo, si jounen jodi a peyi dAyiti pa t pèdi kontwòl plizyè pati nan teritwa akòz aktivite gang yo, mwen t ap pwopoze nan kad « new deal » la pou kesyon la Navase la vin sou tab la.

Patrice Dumont, Senatè

8 décembre 2018