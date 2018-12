Réactions de l'ANMH et de l'AMIH à l'annonce de "nouvelles dispositions pour réguler le secteur de la radio télédiffusion en Haïti "

L'Association des Médias Indépendants d’Haïti (AMIH) et l'Association Nationale des Médias Haïtiens (ANMH), dans la soirée du vendredi 30 Novembre 2018, ont pris connaissance sur les médias sociaux de la publication d'une note circulaire du Conseil National des Télécommunications (Conatel). Cette note annonce de nouvelles dispositions pour réguler le secteur de la radio télédiffusion en Haïti à partir du 3 décembre 2018, ce sans consultation ni réunion d’information préalable avec les associations concernées.

L'Association des Médias Indépendants d’Haïti (AMIH) et l'Association Nationale des Médias Haïtiens (ANMH) demandent à leurs membres d'attendre que le Conatel transmette les documents et rencontre leur association respective avant toute autre démarche.

L'Association des Médias Indépendants d’Haïti (AMIH) et l'Association Nationale des Médias Haïtiens (ANMH) précisent qu’elles n'ont pas rencontré formellement les responsables du Conatel depuis 2017 ni reçu de réponse à leur correspondance de février 2018 au sujet d’un éventuel contrat et d’un barème de prix.

Convaincu que le dialogue est indispensable à l'harmonie dans le secteur de la radio télédiffusion en Haïti, l'Association des Médias Indépendants d’Haïti (AMIH) et l'Association Nationale des Médias Haïtiens (ANMH) vont entreprendre toutes les démarches pour défendre les intérêts de leurs membres en particulier et de chaque station de radio en général et tout faire pour maintenir des rapports cordiaux avec le Régulateur.



En ce sens, l'Association des Médias Indépendants d’Haïti (AMIH) et l'Association Nationale des Médias Haïtiens (ANMH) réaffirment leur volonté de respecter leurs engagements, espèrent prendre connaissance de la proposition de contrat et du barème dans les meilleurs délais et sont prêtes à rencontrer, à leur convenance, les responsables du Conseil National des Télécommunications (Conatel).



Dans l’attente, l'Association des Médias Indépendants d’Haïti (AMIH) et l'Association Nationale des Médias Haïtiens (ANMH) demandent à leurs membres et à tout un chacun du secteur de la radio télédiffusion de garder leur sérénité et de poursuivre leur travail de service public.



Fait à Port-au-Prince le 1er décembre 2018

Georges Venel Remarais

Président

Association des Médias Indépendants d’Haïti (AMIH)



Frantz Duval

Président

Association Nationale des Médias Haïtiens (ANMH)