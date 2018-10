Un procès PetroCaribe est-il possible dans le pays où des détenteurs du pouvoir d'hier et d'aujourd'hui tutoient quotidiennement la corruption ?

Manifestation contre la corruption en Haiti ce 17 Octobre 2018

C'est la grande question de l'heure après cette massive manifestation organisée ce 17 Octobre dans la capitale haïtienne et dans les principales villes du pays pour exiger l'arrestation des dilapidateurs des fonds PetroCaribe estimés par l'opposition politique à 3.8 milliards de dollars. En effet, de Pétion-Ville au Cap-Haïtien, des Cayes à Saint-Marc des ma et l'état de dénifestants ont gagné très tôt les rues non seulement pour protester contre le refus de l'équipe au pouvoir de mettre en branle l'appareil judiciaire après le rapport de deux commissions sénatoriales sur la mauvaise gestion de fonds dans le cadre de l'accord Haïtiano-Vénézuélien Petro Caribe mais aussi pour dénoncer la vie chère, le chômage, l'insalubrité, l'insécurité galopante dans certaines villes de province dont Léogane.

A Marchand (Dessalines), prenant la parole à l'occasion des 212 ans de l'assassinat de l'Empereur, le président Jovenel Moïse dont des membres de sa famille politique sont sur la liste des MOST WANTED (y compris son mentor Joseph Michel Martelly) se déclare lui aussi en faveur d'un procès Petro Caribe. Loin d'éviter ce sujet qui fache, le Chef de l'Etat a épinglé "tous ceux qui veulent utiliser ce dossier à des fins politiques" en les qualifiant tout bonnement de "Bluffeurs".

Nous nous invitons à suivre un extrait de l'Emission WOUMBLE animée par Julio Midy sur MCTV Boston le 22 Septembre dernier avec la participation de Dr Lamos Paul et l'Ingénieur Lesly René.