La Police Nationale d’Haïti ne faillira pas à sa mission

Le Directeur Général de la PNH, Michel-Ange Gedeon, qui jusque là avait gardé un profil bas face aux menaces et inquiétudes pour la journée du 17 octobre 2018, et les manifestations annoncées est sorti de son silence dans la soirée du lundi 15 octobre aux fins de rassurer la population que la PNH ne faillira pas à sa mission qui est de protéger tous les biens et de servir.

Entouré de certains hauts gradés de la PNH, le numéro 1 de la PNH, s’est voulu clair et précis en soulignant que le droit de manifestation était garanti par la constitution; néanmoins aucun acte de violences et de troubles à l’ordre public ne sera toléré par les forces de l’ordre d’où qu’ils proviennent.

Le Directeur Général de la PNH, Michel-Ange Gedeon, par ce message a tenu à rassurer les opérateurs touristiques, les commerçants et la population en général que la Police assumera pleinement ses responsabilités tout en précisant que la PNH n’était « ni à droite ni à gauche ».