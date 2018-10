A l'approche du 17 octobre 2018, le Président de la République, Jovenel Moïse mobilise les forces de l’ordre. Le Palais National accusé de distribuer de l’argent aux policiers

Port-au-Prince, le 14 octobre 2018.- Le Président de la République Jovenel Moïse, a visité plus d’une douzaine de commissariats situés dans le département l’Ouest, dont ceux de Pétion-Ville, de Delmas, de Tabarre, de la Croix-des-Bouquets, de Port-au-Prince, de Cité-Soleil pendant le weekend écoulé. Le Chef de l’Etat en a profité pour se rendre dans les bases d’institutions spécialisées de la PNH, telles le Corps d’Intervention de Maintien d’Ordre (CIMO), la Brigade d’Opération et d’Intervention Départementale (BOID), l’Unité Départementale de Maintien d’Ordre (UDMO) et Le Groupe d’intervention de la PNH, communément appelé Swat Team.

Selon plusieurs observateurs avisés, ces tournées à travers les commissariats de l’ère Métropolitaine de Port-au-Prince avaient pour objectif de mobiliser la police face aux risques éventuels de trouble à l’occasion des manifestations du 17 octobre par l’opposition et éviter ainsi les dérapages enregistrés les 6, 7, et 8 juillet dernier suite à l’annonce de l’augmentation du prix du carburant.

Selon certaines rumeurs, le Chef de l’Etat accompagné de proches conseillers auraient distribué des «enveloppes » contenant de l’argent aux policiers aux fins de les motiver. Les témoignages d’un citoyen se présentant comme un policier affecté au commissariat de Cité Soleil à ce sujet, circulent sur les réseaux sociaux. Du côté du Palais National aucune information n’a filtré à ce sujet.