Calme précaire à Belladère. Les militaires dominicains sont aux aguets. Les autorités des deux pays s’accusent mutuellement dans les incidents du 18 aout.

La situation était toujours tendue à Belladère moins de 24 heures après la visite d’une délégation officielle conduite par le Premier Ministre démissionnaire, Jack Guy Lafontant qui était accompagné notamment du Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique, Jean Roudy Aly, du Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales, Jean-Marie Reynaldo Brunet, du Ministre des Affaires Étrangères et des Cultes, Antonio Rodrigue, du Ministre de la Culture et de la Communication, Joseph Guyler C Delva, du Secrétaire Général du Conseil des Ministres, Renald Lubérice, du Directeur Général de la PNH, Michel-Ange Gédéon, de l’Inspecteur Général en Chef de la PNH, Ralph Stanley Jean Brice, du Responsable de la Direction Centrale de la Police Administrative, Carl Henry Boucher.

Une grande majorité de la population à Belladère était sur les nerfs ce lundi suite aux propos tenus par le Premier Ministre démissionnaire au terme de sa visite en ciblant la présence d’individus armés qui s’adonnent à la contrebande et à tout type de trafics, notamment de produits illicites. Les activités commerciales particulièrement au marché binational étaient au ralenti et l’ambiance n’était guère à la sérénité. Bon nombre de citoyens reprochent au Docteur Lafontant, de n’avoir pas eu le courage de condamner l’incursion de soldats dominicains sur territoire haïtien et qui ont ouvert le feu à hauteur d’hommes, faisant 6 blessés dans la matinée du samedi 18 aout 2018, suite à une altercation entre militaires, des camionneurs dominicains et des civils haïtiens.

Alors que des deux côtés de la frontière on s’accuse mutuellement d’être à l’origine de ces échauffourées, la situation reste instable côté haïtien en raison du faible effectif des forces de sécurité au niveau du poste frontalier à Belladère. Jusqu’à ce lundi des militaires dominicains étaient remarqués, postés, sur leur territoire, contrôlant tout mouvement sur la partie haïtienne à Carizal. Les autorités haïtiennes annoncent la convocation de l’Ambassadeur dominicain pat la chancellerie haïtienne aux fins de recueillir des informations sur le comportement des soldats dominicains lors des violents incidents du samedi 18 août dernier.