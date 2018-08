Jean Henry Céant fait ses premiers pas à la conquête de la Primature

C’est fait ! Le Premier Ministre nommé, Jean Henry Céant a fait le dépôt de ses pièces pour analyses respectivement au Sénat de la République et à la Chambre des Députés ce vendredi 10 aout 2018. Le Premier Ministre nommé qui s’est présenté comme un « rassembleur » a soumis selon l’article 157 de la Constitution amendée, environ 21 documents originaux au Sénat et copies à la Chambre des Députés, dont son casier judiciaire, un certificat bonne vie et mœurs, un certificat de résidence, titres de propriété, un certificat de nationalité ainsi que les actes de naissance de ses parents et grands parents.

Le Vice Président du Sénat de la République, Pierre François Sildor, qui a reçu le Premier Ministre nommé Jean Henry Céant, a annoncé la formation d’une commission spéciale avec toutes les tendances au grand corps, pour analyser les pièces du prétendant locataire de la Primature. Cette commission selon le parlementaire, devra soumettre un rapport de conformité du Premier Ministre nommé ainsi que des Ministres et Secrétaires d’Etat du prochain Gouvernement. Une fois cette étape franchie, le Premier Ministre nommé sera invité à présenter l’énoncé de sa politique générale par devant le Grand Corps pour ensuite faire le même exercice au niveau de la Chambre des Députés.

Le Premier Ministre nommé, visiblement confiant, qui a promis de faire parvenir par devant les deux assemblées les pièces des membres de son Gouvernement dit reconnaître que le pays est à un carrefour difficile qu’il y a urgence pour boucler le processus de ratification. « Je suis là pour faciliter les relations entre les haïtiens, les partis politiques, et harmoniser les relations entre les trois pouvoirs » a soutenu Jean Henry Céant qui affirme qu’il n’entend point ignorer, voir mettre hors jeu les parlementaires qui selon lui sont ses premiers « informateurs » sur la situation du pays.

Si dans le camp Céant et allié, l’optimisme semble primer, d’autres acteurs de la classe politique et de la société civile ont une toute autre lecture de la situation en raison notamment des enchères qui au fil des heures semblent grimper et qui pourraient devenir incontrôlables.

YMP