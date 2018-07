La Fédération nationale des maires d’Haïti (FENAMH) exige sa participation dans les consultations pour le choix du nouveau Premier Ministre

Alors que le Président Jovenel Moïse pousuit les pourparlers au Palais national en vue de choisir le successeur de Jack Guy Lafontant à la Primature, la Fédération nationale des maires d’Haïti s’est réunie ce mercredi à l’extraordinaire à l’hôtel Marriot de Port-au-Prince en vue de discuter sur la crise politique que connait le pays depuis plus d’une semaine. A la suite de cette réunion, les membres de la FENAMH ont adopté une résolution dans laquelle cette association “exige sa participation dans la définition du profil du nouveau Premier Ministre qui devra absolument avoir une sensibilité pour la decentralization et les collectivités territoriales”.

Autres points de cette résolution: l’arrêt immédiat de la confusion du rôle entre les parlementaires et les collectivités territoriales, l’implication des élus locaux dans la gestion du Fonds de gestion et de développement des collectivités territoriales (FGDCT), la creation d’un Ministère des Collectivités territoriales et du Développement local.

Un extrait de la résolution adoptee par les membres de Fédération nationale des maires d’Haïti (FENAMH) lu par la Secrétaire générale de cette association Mme Rbecaline Ziki Decelmont, Maire de la Commune de l’Acul du Nord.