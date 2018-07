Vers le choix d’un nouveau PM le Chef de l’Etat haïtien reçoit les présidents du Sénat et de la Chambre des députés

“Avec le souci de doter la Nation d'un nouveau gouvernement dans les meilleurs délais, j'ouvre aujourd'hui les consultations avec les Présidents du Sénat et de la Chambre des députés, en vue de choisir un Premier ministre capable de faire face aux défis de la conjoncture” lit-on sur le compte Twitter du président Jovenel Moïse.

L’analyse de la conjoncture politique, le profil du prochain Premier Ministre et la mission de la prochaine équipe gouvernementale sont les principaux sujets themes abordés au cours de cette rencontre de plus d’une heure au Palais national ce mardi, selon le président de la Chambre législative Gary Bodeau qui intervenait cet après-midi sur plusieurs stations de radio de la capitale haïtienne.

“Ce nouveau Chef de gouvernement qui aura à jeter les bases de l’organisations des prochaines élections doit inspirer confiance à l’ensemble des secteurs de la vie nationale. ….et être en mesure de conduire des réformes économiques et à même de lutter contre la contrebande” a dit le député de Delmas qui souhaite que le successeur de Jack Guy Lafontant soit un représentant de la société civile et non un member du parlement haïtien.

Un extrait des déclarations du président de la Chambre législative Gary Bodeau.