LUNDIS DE LA PRESSE # 8 : Le Ministère de la Communication reçoit la Directrice Générale de la Loterie de l'Etat Haïtien ( LEH), Mme Marie Margareth Fortuné

Port-au-Prince, le 24 juillet 2017.- Dans le cadre de ses conférences hebdomadaires, les «Lundis de la Presse», organisées à son local, le Ministère de la Communication a reçu, ce lundi 24 juillet 2017, la Directrice de la Loterie de l'Etat Haïtien ( LEH), Mme Marie Margareth Fortuné qui a présenté, d'une part, le rôle et la mission de la LEH et, d'autre part, le bilan et les perspectives de sa nouvelle équipe de direction.

La Loterie de l’Etat Haïtien est une institution d’Etat à vocation commerciale créée par la loi du 28 mars 1958, publiée au journal le Moniteur le 14 avril 1958. «Cet organe étatique a pour rôle et mission la régulation et le contrôle de toute activité entrant dans la catégorie des jeux d’argent et de hasard» , a indiqué la Directrice Générale de la LEH.

Plusieurs activités ont été réalisées, notamment le relèvement de cette institution qui était totalement inopérante, un recensement de 15000 banques de borlettes à travers le territoire national, l’élaboration d’un avant projet de loi sur la réorganisation des jeux de hasard selon la feuille de route qui a été soumise à la LEH par le Premier Ministre, Dr Jacques Guy Lafontant.

En outre, pour marquer son 90eme anniversaire, la LEH a lancé un nouveau jeu "Loto 90" qui a déjà fait deux 2 millionnaires. Mme Marie Margareth Fortuné a également souligné le support de son institution aux malades du Sanatorium et son aide apportée aux sinistrés du cyclone Matthew. _"Contraindre tous les opérateurs intervenant dans les jeux de hasard à se mettre en règle avec l’Etat Haïtien et aider ainsi l’Etat dans la création d’emplois en vue du redressement économique du pays sont, entre autres, les perspectives de la nouvelle équipe"_, a expliqué la Directrice Générale de la LEH.

Tout en sollicitant l’aide de la Justice pour réguler les opérateurs du secteur, Mme Marie Margareth Fortuné dit réitérer sa volonté d' assurer la bonne marche de cette institution et compte faire fructifier les rentrées de la LEH en vue de répondre aux attentes de la population, en lui permettant d’avoir accès aux besoins fondamentaux, selon les vœux du Président de la République, S.E.M. Jovenel Moïse.

-FIN-