Installation du nouveau coordonateur général de la Conald Lener Renaud

Port-au-Prince, le lundi 3 avril 2017.- Le secrétaire général de la Primature, Monsieur Hugues Joseph, a, au nom du Premier ministre Jack Guy Lafontant, procédé ce lundi à l’installation du coordonateur général de la Commission nationale de lutte contre la drogue (Conald), le major Lener Renaud, remplaçant à ce poste le colonel Antoine Atouriste.

Le secrétaire général de la Primature a tenu à rappeler les enjeux qui attendent le nouveau coordonateur général de la Conald ainsi que le défi auquel il aura à faire face: la lutte contre la drogue. En effet, notre pays se doit de renforcer son action en matière de lutte contre la drogue, à travers ses institutions républicaines comme la Conald. Monsieur Hugues Joseph a rappelé que la drogue constitue un fléau mondial contre lequel il faut lutter avec la plus grande fermeté et la dernière rigueur.

Tout en comptant sur le travail du nouveau coordonateur dont il vante le sérieux, le dynamisme, la promptitude à servir son pays, le secrétaire général de la Primature a félicité le coordonateur général sortant, le colonel Antoine Atouriste, pour le travail accompli, pour son intégrité et son savoir.

Le nouveau coordonateur de la Conald s’engage à lutter contre la drogue, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme selon les vœux du président de la République, SEM Jovenel Moïse. A cette fin, il est déterminé à travailler au renforcement institutionnel de la Conald, à faire restaurer l’autorité de l’Etat et à combattre les forces ténébreuses. Pour ce faire, il compte sur la collaboration de tous les secteurs impliqués dans la lutte contre la drogue et surtout celle des médias de masse pour la conscientisation contre la drogue.

Le coordonateur général sortant, le colonel Antoine Atouriste, a dressé un bilan non exhaustif de son travail à la tête de la Conald. Il consiste notamment : à la finalisation des procédures pénales en matière de lutte contre la drogue, le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme ; en la prévention et la répression contre les narcotrafiquants ; en la synergie entre la Conald et la PNH, la DGI, l’UCREF, l’ULCC, la BLTS ; au renforcement du task force ; en la coopération bilatérale avec les Etats-Unis, la France, la Colombie et la République Dominicaine.

Bureau de communication

de la Primature