Haïti : La revue de la presse dans le départment du Sud

Me Joseph Ketnor Estinvil, représentant départemental du parti Lavalas, appelle les parlementaires à ratifier la déclaration de politique générale du Premier Ministre désigné. Il estime qu’il faudrait permettre au PM désigné de prouver ce dont il est capable. Me Estinvil se dit étonné de la déclaration des parlementaires qui veulent faire croire que c’est après la présentation de la déclarions de politique générale du PM désigné qu’ils sauront quoi faire. Il déclare que « les parlementaires sont de mauvaise foi puisqu’ils sont déjà en possession du document déposé au Parlement par le PM désigné ». (RADIO MACAYA-RADIO MONOPOLE-RADIO TELECARAMEL-TMS-RADIO LUMIERE-RADIO HOZANA)

L’ancien sénateur Yvon Buisreth appelle les parlementaires à ratifier la déclaration de politique générale du Premier Ministre désigné. Il estime que la population ne peut plus tenir face à la situation lamentable dans laquelle elle évolue. « Jusqu’à présent, plusieurs personnes ne peuvent pas trouver un toit pour se reposer à travers les départements du Sud et de la Grande-Anse », déplore l’ancien parlementaire. (RADIO MACAYA-RADIO MONOPOLE-RADIO TELECARAMEL-TMS-RADIO LUMIERE-RADIO HOZANA)

Mme Anne Marie France Etienne, Coordonnatrice de l’organisation REFOS 2, se félicite des travaux que l’ex président René Préval a rendus à la nation. Elle estime que la mort du président Préval est un coup dur pour la République. Elle appelle la population à ne pas regarder seulement les aspects négatifs de la gouvernance du feu président puisque, selon elle, il aussi a fait de bonnes choses pour la nation. (RADIO MACAYA-RADIO MONOPOLE-RADIO TELECARAMEL-TMS-RADIO LUMIERE-RADIO HOZANA)

Me Paul Jumy Jean Jacques, Bâtonnier de l’Ordre des Avocats des Cayes, qualifie le départ du président Préval de grande perte pour la nation. Il estime que lors même qu’on aurait certains reproches à faire à l’ancien président, il est aussi des aspects tout à fait positifs à féliciter. La mort du président représente la perte d’une bibliothèque politique ambulante, dit-il. Il appelle les autres dirigeants à suivre le model de René Préval en vue d’avoir de meilleurs comportements. (RADIO MACAYA-RADIO MONOPOLE-RADIO TELECARAMEL-TMS-RADIO LUMIERE-RADIO HOZANA)

Me Marcené Ebélio, Coordonnateur de l’Institut pour la Promotion des Droits et des Libertés (IPDEL), appelle les parlementaires à se dépêcher pour doter le pays d’un Premier Ministre. Selon Me Ebélio, les problèmes auxquels le pays fait face sont urgents et pressants. Il en veut pour preuve l’inflation qui tenaille la population haïtienne qui ne peut plus supporter les couts des produits de première nécessité. Me Ebélio appelle les parlementaires à cesser de négocier des postes afin de favoriser la formation du gouvernement. (RADIO MACAYA-RADIO MONOPOLE-RADIO TELECARAMEL-TMS-RADIO LUMIERE-RADIO HOZANA)

Le Secrétaire d’Etat à la Formation Professionnelle, Jean David Genesté, se plaint de l’absence d’investissement par l’Etat haïtien dans le secteur professionnel. Il dit déplorer ce comportement de l’Etat qui, dit-il, n’accorde aucune importance au secteur professionnel. Jean David Genesté soutient que « ce sont les techniciens qui développent les pays ». Par conséquent, il appelle les décideurs à se ressaisir en vue de favoriser le développement du pays par la formation de bons techniciens. (RADIO MACAYA)

JUSTICE

Me Beni Noel, Juge d’instruction au niveau de la juridiction des Cayes, appelle les autorités du pays à conduire Guy Philippe à son Bureau en vue de l’entendre. Le juge indique que « le Parquet des Cayes a décerné un mandat à l’encontre de Guy Philippe après les attaques perpétrés sur le commissariat des Cayes le 16 Janvier 2016 ». Me Beni révèle avoir écrit au Directeur Général de la PNH tout en informant le ministre de la Justice de sa décision. Il déclare qu’ « ’il attend que les autorités haïtiennes conduisent Guy Philippe à son Bureau pour les suites de droit ». (RADIO MACAYA-RADIO MONOPOLE-RADIO TELECARAMEL-TMS-RADIO LUMIERE-RADIO HOZANA)

Me Beni Noel soutient qu’ « il n’existe aucun traité d’extradition signé entre Haiti et les Etats Unis ». Par conséquent, dit-il, il faut absolument que Guy Philippe retourne en Haiti pour être entendu. Dans le cas où il est coupable, il sera condamné et, dans le cas contraire, il sera libéré. (RADIO MACAYA-RADIO MONOPOLE-RADIO TELECARAMEL-TMS-RADIO LUMIERE-RADIO HOZANA)

SOCIALES

Les commerçants de la ville des Cayes se plaignent de la dépréciation de la gourde sur le marché national. Ils rapportent que la population est aux abois par rapport à la montée des prix de tous les produits de première nécessité. Les commerçants appellent les autorités à prendre des mesures pour empêcher que la gourde continue de perdre sa valeur pendant que l’inflation continue de gangrener la vie de la population haïtienne. Ils révèlent que leur marge de profit est complètement réduite et commencent à avoir de grandes inquiétudes. (RADIO LUMIERE)

Les marchandes des différents marchés de la ville des Cayes appellent au secours. Elles rapportent que la dévaluation de la gourde place la zone dans une situation désastreuse. « Nous ne pouvons plus renouveler nos stocks de marchandises et, qui pis est, nous ne pouvons même pas écouler les produits que nous avons déjà achetés à cause de la misère abjecte dans la quelle patauge la population. Ces marchandes appellent les autorités étatiques à agir vite pour empêcher la détérioration de la situation. (RADIO LUMIERE)

