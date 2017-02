Jovenel Moïse, 58e président d’Haïti

Conformément aux dispositions de l’article 98.3 de la Constitution en vigueur, les députés et sénateurs réunis solennellement en Assemblée nationale ont reçu la prestation du serment constitutionnel de Jovenel Moïse qui, par cet acte, est devenu officiellement le 58e président de la République d’Haïti. Devant un public select composé du président sortant, Jocelerme Privert et son épouse, d’anciens présidents de la République, du Premier ministre, Enex Jean-Charles, d’anciens Premiers ministres, des représentants du corps diplomatique, des membres du gouvernement ainsi que de grands commis de l’État, Jovenel Moïse a été investi comme 58e président d’Haïti par le président de l’Assemblée nationale, Youri Latortue, qui l’a ceint de l’écharpe présidentielle.

Jovenel Moïse est désormais le 58e président de la République. Devant l’Assemblée nationale réunie avec la participation de 103 députés et 17 sénateurs, le nouveau président de la République a prêté le serment constitutionnel. En conformité avec l’article 135.1 de la Constitution, Jovenel Moïse a juré, devant Dieu et devant la nation, d’observer fidèlement la Constitution et les lois de la République, de respecter et de faire respecter les droits du peuple haïtien, de travailler à la grandeur de la patrie, de maintenir l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire. Après avoir prêté le serment constitutionnel, le nouveau chef de l’État a reçu l’écharpe présidentielle, symbole qui l’a consacré officiellement président de la République.

C’est dans une ambiance empreinte de solennité que s’est déroulée cette cérémonie de prestation de serment au niveau du Parlement en dépit de quelques manquements constatés au niveau du protocole et de la planification. Une passation en douceur. Jocelerme Privert, sourire aux lèvres, a remis l’écharpe présidentielle qui, selon le président de l’Assemblée, sera acheminée au Musée du Panthéon national. S’il est vrai que le président sortant et le nouveau patron du Palais national, ne sont pas de la même chapelle politique, ils ont cependant envoyé une belle image à travers leur comportement au cours de cette passation de pouvoir.

Séance tenante. Le président de l’Assemblée, le sénateur Youri Latortue, n’a pas manqué l’occasion de dresser le tableau de la situation sociopolitique et économique du pays à l’attention du nouveau chef de l’État. « La tâche qui vous est confiée est énorme et difficile. Les attentes de tous les secteurs de la vie nationale sont nombreuses et difficiles. Qu’il s’agisse de la sécurité, la défense nationale, de la justice, de l’éducation, de la santé, de l’agriculture, de la sécurité alimentaire, des infrastructures, de la dépréciation de la monnaie nationale, de la protection de l’environnement, du climat des affaires, de la création d’emplois… », a signalé le président de l’Assemblée à l’attention du nouveau chef de l’État. Youri Latortue a ainsi invité le nouveau président à planer audessus de la mêlée. « Prezidan dwe rasanble tout moun, Tèt kale, Lavalas elatriye », a lancé le président du Grand-Corps avant de rappeler à Jovenel Moïse qu’il est désormais le président de tous les Haïtiens indépendamment de leur chapelle politique et idéologique.

Quoique les défis soient nombreux, Youri Latortue dans un ton de militant et partisan, s’est montré confiant dans celui qui est appelé à conduire la barque du pays durant les cinq prochaines années. « Le peuple haïtien a choisi de confier le pouvoir à un homme jeune, dynamique, un homme qui semble avoir des idées pour sortir le pays de la misère et de l’instabilité politique qui freine trop longtemps sa croissance et son développement », a affirmé Youri Latortue, en saluant au passage les efforts consentis par le président sortant, le Premier ministre, les membres du gouvernement ainsi que les conseillers électoraux qui, dit-il, malgré les péripéties et les critiques ont pu conduire le processus électoral à son terme.

Déjà le sénateur de l’Artibonite qui préside l’Assemblée nationale fait son plaidoyer pour le renforcement des institutions et sollicite le départ progressif de la Minustah dans le pays. Nous rentrons désormais dans une ère de stabilité politique et de normalité institutionnelle. Nos amis de la Minustah vont pouvoir continuer et achever tranquillement leur retrait progressif, car les Haïtiens sont maintenant prêts à assurer pleinement leur responsabilité à travers la PNH et les forces armées haïtiennes », a précisé le sénateur Latortue sous une pluie d’applaudissements de l’assistance.

En vue de conduire à bon port la barque du pays, le président de l’Assemblée nationale a offert au président de la République le support du Parlement en affirmant que les parlementaires sont prêts à travailler avec lui dans l’intérêt de la nation. « Dans le respect mutuel, le dialogue et la concertation, nous pourrons surmonter nos divergences dans l’intérêt de la Nation, concilier nos contradictions et relever les multiples défis auxquels nous faisons face en commençant par une lutte sans merci contre la corruption, cette gangrène qui empêche le développement national », a laissé entendre le président de l’Assemblée nationale dans son discours de circonstance.

Noclès Débréus

Souce: Le National