Haïti-Transition: le président élu Jovenel Moïse reçu ce matin au Palais National par les 2 Chefs de l'exécutif

Le vainqueur de la présidentielle du 20 Novembre 2016 vient de former une Commission de Transition, dans une lettre adressée au président provisoire Jocelerme Privert. Elle est présidée par l’ancien Ministre de l’Economie et des Finances Wilson Laleau. Christine C. Jacques, Ardouin Zéphirin, Jean Walnard Dornéval et Gerd Pasquet en sont les principaux membres.