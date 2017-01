*Le Sénateur Guy Phillipe aux mains de la PNH* L

Le Sénateur élu Guy Phillipe de la Grande-Anse a été appréhendé en début d'après-midi ce jeudi 5 février devant les locaux de la station privée Scoop FM à Pétion-Ville.

Selon des témoins sur place des unités spécialisées de la PNH ( BOID, DCPJ, BLTS) ont quadrillé toute la zone dans le but de mener leur opération. Des rafales d'armes automatiques ont été entendues dans tout le secteur pendant une bonne dizaine de minutes provoquant une panique généralisée. Certains employés de Scoop FM, craignant pour leur sécurité ont même tenté de vouloir fuir les lieux.



Guy Phillipe qui revenait tout juste de recevoir son certificat au CEP comme Sénateur élu en compagnie du Député Ronald Étienne et du Président du Consortium des Partis Politiques Jeantel Joseph a été pris de court par ces événements durant lesquels il a été maîtrisé selon des témoins, menotté et embarqué dans un véhicule.



Bon nombre de réactions condamnant cette intervention musclée de la PNH a été enregistrée. Pour certains dirigeants Politiques et proches de Guy Phillipe, il s'agit d'un mauvais précédent qui pourrait avoir des répercussions néfastes politiquement pour le pays.