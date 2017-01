Haïti-Élections: Jovenel Moïse du Phtk, élu président avec 55.60 % des voix

P-au-P, 03 janv. 2017 [AlterPresse] --- Jovenel Moïse du Parti haïtien tèt kale (Phtk) est proclamé président élu, dès le premier tour de la présidentielle du 20 novembre 2016, avec 55.60 % des voix. Selon les résultats définitifs de la présidentielle, publiés par le Conseil électoral provisoire (Cep), en fin d’après-midi, ce mardi 3 janvier 2017, Jovenel Moïse arrive toujours en tête avec 590,927 votes, soit 55.60 % des voix, suivi du candidat de la Ligue alternative pour le progrès et l’émancipation haïtienne (Lapeh), Jude Célestin, avec 207, 988 votes, soit 19.57 %. des suffrages exprimés.

Jean-Charles Moïse de la plateforme Pitit Dessalines, avec 117,349 votes, soit 11.04 % des voix, et Maryse Narcisse du parti politique Fanmi Lavalas, avec 95,765 votes, soit 9.01 % des suffrages, arrivent, respectivement, en 3e et 4e positions, dans la présidentielle.

Le taux de participation de l’électorat a été estimé à 21%, dans les scrutins du 20 novembre 2016 en Haïti.

Une phase de contentieux, sur les résultats préliminaires du 28 novembre 2016, a été ouverte pour adresser les contestations des candidats, qui se sentaient lésés.

La vérification de 12 % de procès-verbaux des résultats de la présidentielle du 20 novembre 2016 a été exigée par le tribunal électoral, suite aux demandes du parti Fanmi Lavalas, de Lapeh et Pitit Dessalines, partis contestataires.

Après l’analyse des 12% des procès-verbaux soit 1,560 procès-verbaux au Centre de tabulation de vote (Ctv), une décision - prise par le Bureau du contentieux électoral national (Bcen) et qui ne laisse aucune "possibilité de recours’’ pour les contestataires - a exigé un nouveau décompte des votes, après la mise à l’écart de 70 procès-verbaux.

L’arrêt des juges électoraux signale qu’il n’y a pas eu de fraudes massives, mais des irrégularités, qui ne sauraient affecter le processus, selon une note d’information du Cep, en date du 3 janvier 2017.

Jovenel Moïse du Phtk (parti de l’ex-président Joseph Michel Martelly) avait réalisé 595,430 voix, soit 55.67 % des suffrages, selon les résultats préliminaires, de la présidentielle du dimanche 20 novembre 2016, rendus publics, dans la soirée du lundi 28 novembre 2016, par le Cep

Célestin était arrivé en deuxième position avec 208,835 voix, soit 19.52 % des suffrages, suivi de Jean-Charles Moïse avec 118,142 votes, soit 11.04 % des suffrages et de Narcisse avec 96,121 votes, soit 8.99 % des suffrages exprimés.

Les partisans de Fanmi lavalas, qui ont rejeté les résultats préliminaires et définitifs, bien avant leur publication, ont manifesté dans les rues de la capitale Port-au-Prince, ce mardi 3 janvier 2017, pour continuer de dénoncer ce qu’ils appellent un « coup d’État électoral ».

Malgré une certaine tension, perceptible, en fin d’après-midi, dans quelques quartiers de la capitale, la situation est demeurée calme en début de soirée.

En prévision d’éventuels débordements, un important déploiement de policiers a été observé. Aucun incident majeur n’’a été signalé.

Source: AlterPresse.org

LES RESULTATS DEFINITIFS SUR LE SITE DU CEP

REACTIONS

Western Hemisphere: Haiti Provisional Electoral Council Publishes Final Presidential Election Results

Press Statement

John Kirby

Assistant Secretary and Department Spokesperson, Bureau of Public Affairs

Washington, DC

January 3, 2017

Today’s publication in Haiti of the final presidential results represents a positive step for the full restoration of that nation’s democratic institutions.

We congratulate President-elect Jovenel Moïse on his first-round victory and look forward to working closely with him as we strengthen our longstanding partnership with Haiti. We urge all actors to accept the final results, refrain from violence, and work together to build a stable and prosperous Haiti.

The United States reiterates its support for timely completion of the remaining elections in Haiti in a fair, transparent, and peaceful manner.

