Publication partielle hier soir, par le CEP, des résultats définitifs du premier tour du tiers du Sénat, des législatives complémentaires et des municipales pour la commune de Côtes de Fer.

Au deuxième tour le 29 janvier 2017, on retrouvera : Fednel Monchery du PHTK face à Patrice Dumont du RPH pour le département de l’Ouest; Jean Marie Ralph Féthière du PHTK et Théodore Saintilus de Pitit Dessalin pour le Nord; Me Kedlaire Augustin du PHTK et Francois Lucas St Vil de Mosanoh pour le Nord- oust; dans le centre Rosny Célestin du PHTK et Abel Descolines du KID; Andrice Riché de l’OPL et Jean Rigaud Bélizaire du Consortium pour la Grand-Anse.

Les Résultats