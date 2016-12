Haïti: “Les fêtes de fin d'année … nous trouveront dans une atmosphère d'anxiétés, d’incertitudes, de luttes byzantines pour la conquête du pouvoir” Enex JEAN-CHARLES

« Peuple haïtien, Mes chers concitoyens,

Les fêtes de fin d'année s'approchent inexorablement. Elles nous trouveront dans une atmosphère d'anxiétés, d’incertitudes, de luttes byzantines pour la conquête du pouvoir, alors qu'elles étaient supposées nous voir dans une communion d'esprit fraternel pour la régénération de la Patrie commune. Je suis conscient que ces fêtes ne seront pas tout à fait réjouissantes. les difficultés politiques post-électorales n'ont pas aidé le Gouvernement à créer les conditions pour résorber cette grave crise économique qui affectent davantage les catégories sociales les plus vulnérables de la population.

Malgré une situation économique difficile nous avons pensé à des mesures ponctuelles pour alléger les souffrances des couches sociales les plus affectées par cette détérioration rapide des termes de l'échange, tout en considérant que la priorité de l'heure, c'est de sauver les élections comme étant le seul et unique moyen de renouvellement du personnel politique.

En ce tournant historique de notre vie de peuple libre et indépendant, nous devons prendre conscience qu'en dépit de toutes nos différences politiques, idéologiques, socioculturelles, il y a une chose que nous partageons ensemble : Haïti, ce bout de terre qui est notre bien commun.

Nous avons pour devoir de le protéger des agressions d'où qu'elles viennent...

Nous avons pour devoir de nous unir pour sauver son intégrité...

Toute notre histoire, suite à cette épopée inédite que nous avons réalisé dans le monde au tout début du 19ème siècle, est marquée du sang des luttes fratricides que nous avons menées et qui ont ralenti notre marche vers le progrès et la modernité. L'absence de consensus et de dialogue entre les membres de la classe politique a longtemps invalidé les multiples initiatives positives qui auraient pu conduire le pays hors des frontières de “l'arrièrisme”, de l'instabilité et de l'anarchie...

Le cœur de ce pays, malgré tout, palpite encore au rythme de la bonne volonté et de la détermination de transcender les clivages et les différences qui peuvent potentiellement nous engloutir.

En cette fin d'année, je lance un vibrant appel à la trêve... Enterrons la hache de guerre, mesdames et messieurs, et fumons le calumet de la paix, tout en ayant le courage d'entamer entre nous le dialogue constructif, ne serait-ce que pour cette période de grâce.

La Noël, c'est le temps de la réconciliation... La Noël. c'est le temps du pardon et de la rédemption... L'esprit de Noël, c'est celui de la solidarité, du vivre-ensemble...

Au nom de tous les membres du Gouvernement et au nom de tous mes collaborateurs à la Primature, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année et d'aborder la nouvelle année 2017 dans la Paix, le calme et dans cet esprit d'union patriotique et d'espoir pour le bien-être de la patrie commune.

Par-dessus tout, recevez mes vœux de santé dont chaque citoyen a besoin en cette période de dures épreuves.