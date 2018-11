Kwame RAOUL, un Haitiano-américain élu Procureur Général de l'Etat d’Illinois

Kwame Raoul, Procureur Général élu de l'Etat de l'Illinois

Me Kwame Raoul, Sénateur de l’Illinois depuis 2004,deviendra le 14 janvier 2019 procureur Général de l’Etat de l’Illinois (Midwest des Etats-Unis) après sa victoire hier (55 %) dans une course à 3 qui l’opposait à la républicaine Erika Harold (43 %) et le libertarien Bubba Harsy (3 %). Il sera le premier haïtiano-américain à exercer cette fonction dans un Etat aux Etats-Unis. A souligner Me Karl Racine exerce cette fonction depuis Janvier 2015 dans le District de Columbia (Washington DC).

La victoire de Me Kwame Raoul a été accueillie hier soir par une foule enthousiaste à l’hôtel Fairmont Chicago Millennium Park quand il est monté sur scène pour remercier ses partisans.



"Cette campagne a été l'audition du travail à venir", a déclaré Raoul avant de répéter une phrase familière dans des spots de promotion de sa campagne électorale.. " Durant toute ma vie, j’ai travaillé sur le droit de vote, l’accès aux soins de santé, le droit des femmes de choisir, mais je viens tout juste de commencer"

Kwame Raoul succédera à la démocrate Lisa Madigan, la fille du président de la Chambre législative, qui a occupé le poste de procureur général pendant quatre mandats, mais a décidé de ne pas briguer un cinquième mandat. Elle a présenté Raoul lors de la soirée de célébration mardi soir, le qualifiant de "plus que prêt" pour le poste.

Avant d’accéder au poste de procureur général de l’Illinois en Janvier prochain, Kwame Raoul est Sénateur de l'Illinois depuis 2004 représentant du 13ème district. Il a été d’abord nommé pour occuper le siège laissé vacant par Barack Obama, au moment de son élection au Sénat américain (fédéral) . Il a été ensuite élu à cette fonction à plusieurs reprises. Il est actuellement président du Comité judiciaire du Sénat, vice-président du Comité sénatorial du droit pénal et membre des comités exécutif, des jeux, de l'assurance et de la santé publique.



Kwame Raoul est né à Chicago de parents immigrants haïtiens. Résidant de longue date dans la région de Hyde Park / Kenwood, il a terminé ses études de premier cycle à l'université DePaul et a ensuite obtenu son doctorat en droit du Chicago College of Law de Chicago-Kent.

Kwame a débuté sa carrière professionnelle y a près de 25 ans en tant que procureur au bureau du procureur du comté de Cook. Il s'occupait des affaires relatives à la protection de l'enfance, poursuivait les criminels et aidait les victimes à accéder aux ressources et à exercer leurs droits civils.. Il a continué à exercer en tant que mandataire en droit du travail et de l'emploi pour les Universités publiques (City Colleges) de Chicago.

En 2004, Kwame a été nommé pour pourvoir au poste laissé vacant à la législature par l’élection au Sénat américain de l’ancien sénateur Barack Obama. Depuis lors, il a été l’un des principaux défenseurs de l’égalité des droits, de la réforme de la justice pénale et du droit des femmes de choisir à Springfield (Siège du Gouvernement de l’Etat de l’Illinois). Kwame a rapidement acquis la réputation de mener des négociations difficiles et de parrainer des législations historiques, notamment en vérifiant les antécédents en matière de transferts privés d'armes à feu, en réformant le système de justice pénale et en protégeant les droits de vote.