Elections dans le Massachusetts : "Pourquoi je supporte le Républicain Charlie Baker comme Gouverneur et la démocrate Elizabeth Warren au Sénat des Etats-Unis ? " Entretien avec Jacques D. Jean

Plus de 300 candidats brigueront mardi prochain les suffrages des électeurs du Massachusetts (Nord-Est des Etats-Unis) pour des postes au niveau des pouvoirs exécutif , législtaif et judiciaire. Pour la représentation de cet Etat au niveau fédéral, la délégation démocrate du Massachusetts aura deux nouvelles têtes : Ayanna Pressley qui a créé la surprise en septembre dernier en battant dans le 7ème District Michael Capuano (20 ans au Congrès) et Lori Loureiro Trahan qui va remplacer à Washington Niki Tsongas pour le 3ème District si elle remporte la finale de mardi prochain face à Rick Green (Républicain) et Michael P. Mullen (Indépendant).

D'un autre côté, la sénatrice démocrate Elizabeth Warren (candidate potentielle aux élections présidentielles de 2020) devrait facilement garder son siège à Washington face au républicain Geoffrey G. Diehl (49 ans), actuel représentant du 7ème district de Plymouth à la Chambre législatives du Massachusetts.

Pour les postes d'Attorney Général, de Trésorier et d'Auditeur, les démocrates Maura Healey, Deborah B. Golberg et Suzanne Bump n'ont pas à s'inquiéter pour garder leur poste respectif.

Au niveau du pouvoir exécutif, c'est pourtant le ticket républicain sortant Baker-Polito qui a la faveur de l'électorat du Massachusetts avec plus de 65% des intentions de vote face aux 2 représentants démocrates Jay Gonzalez (ancien ecrétaire de l'administration et des finances du Massachusetts auprès du gouverneur Deval Patrick de 2009 à 2013) et Quentin A. Palfrey.



A moins d'un revirement spectaculaire de l'électorat, Charlie Baker vet Karine Polito vont occuiper pour les 4 prochaines années le "corner office" comme on dit ici dans le Massachusetts, l'Etat le plus libéral des Etats-Unis avec la Californie avec une domination presqu'abusive de la branche législative par les démocrates. Au Sénat il n'y a que 7 Républicains pour les 40 sièges, à la Chambre on ne compte que 34 membres du GOP sur 160 Députés.



Pourtant, le Massachusetts n'a élu qu'un seul démocrate au poste de Gouverneur au cours de ces 27 dernières années, Deval Patrick avec 2 mandats (2007-2015). Entre 1991 et 2007, qutre (4) gouverneurs républicains se sont succédé à la tête du pouvoir exécutif (William Weld, Paul Cellucci, James Swift et Mitt Romney).

Pour comprendre cette spécificité de la politique dans le Massachusetts, nous vous invitons à suivre notre entretien ce matin avec notre compatriote Jacques Daddy Jean comnnu pour son appui à des candidats démocrates dont l'actuel Maire de Boston Marthy Walsh et tout récemment Ayanna Pressley. Il nous explique pourquoi il a rejoint le camp Baker-Polito alors que lors des élections de 2014 il a fait campagne pour Martha Coakley. Jacques D Jean s'est également sur le cynisme et l'intolérance de l'actuel occupant du Bureau Oval de la Maison Blanche et demande à la communauté haïtienne de reconduire Elizabeth Warren au Sénat pour offrir aux Démocrates la possibilité de reprendre le contrôle de cette branche importante du pouvoir législatif aux Etats-Unis.



Un extrait de notre entretien avec Jean D Jean.