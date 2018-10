Historique à Québec: deux ministres d’origine haïtienne

QUÉBEC (MÉDIAMOSAÏQUE) – C’était le scénario improbable il y a quelques mois et pourtant c’est ce qui vient de se passer à Québec! Après avoir été élus historiquement par la CAQ lors du scrutin du 1er octobre dernier, les deux députés d’origine haïtienne, en l’occurrence, Nadine Girault et Dr Lionel Carmant, ont été couronnés ministres dans le cabinet du tout nouveau premier ministre du Québec, François Legault. C’est inédit, voire historique et la nouvelle est naturellement accueillie avec fierté et grande satisfaction dans la communauté haïtienne qui avait pourtant l’habitude de voter pour le Parti libéral du Québec.

En effet, au sein de la nouvelle équipe gouvernementale intronisée ce jeudi 18 octobre à l’Assemblée nationale du Québec, la star du monde des affaires, pour répéter François Legault lui-même, pendant la campagne électorale, Nadine Girault, hérite du portefeuille des Relations internationales et de la Francophonie, tandis que le Ministère délégué à la Santé et aux services sociaux a été confié au neurologue, Dr Lionel Carmant, un ami personnel du chef de la CAQ, avait révélé ce dernier, lors de son rassemblement avec la communauté haïtienne.

Près de sept décennies après l’arrivée des premiers membres de l’imposante communauté haïtienne au Québec, forte de plus de 200 000 âmes, massivement installée à Montréal, il importe de mentionner que c’est pour la première fois que deux députés d’origine haïtienne accèdent en même temps à un tel rang (Conseil des ministres) en matière de politique canadienne alors que, parallèlement, siègent, simultanément, deux autres parlementaires, issus également de la Perle des Antilles, dans l’opposition officielle, pour ne pas les nommer, Dominique Anglade et Frantz Benjamin.

