Célébration de la Fête de la Bastille à Cambridge

La fête nationale de la République française a été célébrée ce samedi en la résidence de France à Cambridge en présence de nombreuses personalités des communautés française et francophone de la région et des représentants du gouvernement du Massachusetts et de la mairie de Boston.

A cette occasion, le Consul général de France en Nouvelle-Angleterre Valéry Freeland a annoncé l’organisation à Paris au mois de novembre prochain d’une conférence internationale de paix à laquelle participeront une centaine de Chefs d’Etat et de gouvernement et des représentants d’organisations de la société civile.

Deux anciens combattants américains de la seconde guerre mondiale Arthur Colachico et Thomas Hanson ont été décorés des insignes de la Légion d'Honneur pour leur participation dans la Libération de la France lors du débarquement des Forces Alliés en Normandie le 6 Juin 1944. La Légion d'Honneur est la plus ancienne et la plus haute distinction honorifique française décernée à une personalié civile ou militaire. Depuis 2004, 60ème anniversaire du Débarquement, la France reconnaît chaque année de nombreux vétérans américains de la Seconde Guerre mondiale pour leur service militaire.