Haïti-Crise politique: Le Front Uni de la Diaspora exhorte les institutions responsables à faire preuve de leadership

Le Front Uni de la diaspora haïtienne a observé avec tristesse et de profondes inquiétudes les manifestations qui ont eu lieu le 6 et 7 juillet 2018 dernier suite à l'annonce par le gouvernement d'une augmentation majeure des prix de l'essence dans le pays, de l'ordre de 38% à 51%. La capitale en particulier a été le théâtre de spectacles de violences majeures qui ont entraîné des pertes en vies humaines et des biens.

Nous condamnons fermement ces pertes de vie et exprimons nos plus sincères condoléances aux familles touchées. Nous exprimons notre solidarité aux entrepreneurs qui ont tout perdu pendant cet événement mais également ceux qui ont perdu leur gagne-pain dans les incendies de marché, plus récemment les marchés du Port et Hyppolite.

Cet état de fait touche non seulement la population locale, mais également la diaspora haïtienne. Cette diaspora en effet nourrit des rapports familiaux, professionnels ou amicaux étroits avec leurs compatriotes du pays, et voyage fréquemment en Haïti pour apporter ses contributions sur le plan professionnel, financier ou touristique.

Le Front Uni exhorte les institutions responsables à faire preuve de leadership pour faire face à cette situation complexe. Il sera donc nécessaire d'initier le plus tôt possible le processus de réconciliation des forces vives de la société afin de parvenir au consensus qui permettra d'engager Haïti sur la voie du développement durable. Cette orientation nécessitera la création d'un cadre propice à un dialogue constructif entre le gouvernement et la société civile, y compris les acteurs de la diaspora, pour s'attaquer à tout ce qui touche notre nation. Le pouvoir exécutif, en particulier, doit faire preuve de la sagesse, de la sensibilité et du leadership nécessaires pour examiner avec soin toute mesure qui pourrait avoir un effet négatif sur une population déjà fragile.

Dans un esprit de solidarité avec la nation haïtienne, le Front uni adresse ses salutations patriotiques à toute la population et est désireux d'aider à améliorer la qualité de vie de la population. Nous restons disposés à contribuer à tout dialogue susceptible d'améliorer la situation.

Dr. Joel Augustin, MD