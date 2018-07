Haïti: Crise politique : Le président Jovenel Moïse a-t-il vraiment saisi le message du 6 juillet?

Dans un message d’une vingtaine de minutes adressé à la nation 24 heures après les violentes manifestations consécutives à l’augmentation des prix de l’essence en Haïti, le président Jovenel Moïse dit avoir bien reçu le message du peuple. “Voilà pourquoi, j’ai demandé au Premier Ministre de rétracter la mesure consistant à retirer les subventions sur les prix des produits pétroliers. Le Premier ministre l’a fait. Le prix du carburant reste ce qu’il a été avant sur tout le territoire national. Il n’y a plus d’augmentation sur les prix de l’essence” a déclaré en substance le Chef de l’Etat haïtien dans ce message beaucoup centré sur le bilan de ses 17 mois à la tête du pays. Programmes sociaux, électricité 24/24, construction de routes, restaurants communautaires ….

En un mot, “la caravane du changement” était mise en exergue alors que la région métropolitaine de Port-au-Prince et quelques villes de province étaient au bord du chaos : au moins trois morts dont un policier lynché à Delmas 83, deux commissariats, des entreprises commerciales et des centaines de véhicules incendiés, des milliers de gens contraints de passer la nuit chez des amis ou dans leur véhicule sur les routes nationales # 1 et #2 ne pouvant regagner la capitale vendredi soir.

Au lieu d’apporter des éclaircissements sur le bien-fondé du communiqué du 6 juillet, le Chef de l’Etat s’est barricadé derrière un problème de communication de la part de ses collaborateurs qui, dit-il, “ont mal communiqué sur l’importance d’un ajustement du prix de l’essence”.

Sur les actes de vandalisme et de pillage des entreprises commerciales, le président a voulu être rassurant : “ Je ne dirige pas un Etat irresponsable. L’Etat qu’il dirige sera responsable de ses actes” a martelé le président qui n’a pipé mot sur la mort par balles (véritable assassinat) de paisibles citoyens. A la fin de son message, M. Moïse a demandé aux protestataires de rester calmes et de rentrer eux. “Vous m’avez envoyé le message et je l’ai reçu. J’ai corrigé ce qui devait être corrigé”.

Le discours du Chef de l’Etat