Elections municipales dans le Massachusetts | Trois nouveaux ELUS haitiano-américains :Jean Bradley Derenoncourt, Natacha Clerger et Eunice Delice Zeigler

Click to open image! Click to open image!

Click to open image! Click to open image! Click to open image!

Click to open image! Click to open image! Click to open image!

Click to open image!

http://infohaiti.net/index.php/accueil/outremer/5141-elections-municipales-dans-le-massachusetts-jean-bradley-derenoncourt-natacha-clerger-et-eunice-delice-zeigler-gagnent-leur-pari#sigProIdb3708dbf41 View the embedded image gallery online at:

En effet, selon les résultats officiels rendus publics hier soir, Jean Bradley Derenoncourt a obtenu la 4eme place avec 5250 votes devançant dans cette course quatre (4) autres candidats : Jacob Tagger Jr, Gary Keith Sr , William Hogan Jr et Scott Hall. A Randolph, Natacha Clerger a pratiquement créé la surprise en remportant l’un des cinq (5) sièges face à de vieux routiers de la politique dans ce village de plus de 30,000 habitants situé au sud de la ville de Boston.



A Brockton, le jeune Derenoncourt a gagné dans la cour des grands puisque les trois autres autres vainqueurs de la journée électorale sont des vétérans de la politique dans la “ville des Champions”. Robert Sullivan (6,111 votes) siége au Conseil municipal de Brockton depuis 2006. Il en a été le président en 2008, 2014 et 2017. Moises M. Rodrigues (5,616 votes), d’origine cap-verdienne, est impliqué dans la politique municipale depuis 1998. Il va entamer son troisième mandat de conseiller général l’année prochaine. Winthrop H. Farwell Jr ((5,376 votes) traine derrière lui une longue carrière dans l’administration publique pour avoir été tour à tour officier de police à Brockton, Maire de cette ville de 1992 à 1996, Commissaire de la Sécurité Publique du Massachusetts pendant l’Administration du Gouverneur William Weld entre 1996 et 1999. Il est conseiller municipal depuis 2015.

A 27 ans, Jean Bradley Derenoncourt deviendra en Janvier prochain le premier élu haitiano-américain de la ville de Brockton où vit une communauté haitienne de plus en plus importante. Mardi soir, presque tous les commentateurs politiques de la chaîne communautaire (Brockton Community Access, BCA) ont tous trouvé des mots élogieux pour expliquer l’arrivée de Jean Bradley Derenoncourt sur la scène politique municipale. Pour Tom Minichiello, membre très influent du Comité scolaire municipal, “Jean Bradley a gagné haut la main ce siège au Conseil Municipal de la ville parce qu’il a été sur tous les fronts au cours de cette campagne électorale”. Mark Linde, Directeur de Brockton Community Access, prédit un brilliant avenir en politique pour le jeune élu haitiano-américain.

Né à Port-au-Prince, Jean Bradley se présente comme un “enfant de l’Ile de la Gonave”. Arrivé dans le Massachusetts, peu après le séisme dévastateur en 2010, Jean Bradley Derenoncourt s’est facilement et rapidement intégré dans la vie sociale et communautaire de Brockton, sa ville d’accueil, en rejoignant plusieurs organisations à but non lucratif. A Massasoit Community College, il complète les deux années d’études en Justice Criminelle avant de les poursuivre à Suffolk University pour une licence.

Jean Bradley a fait ses premiers pas en politique en tant que stagiaire-volontaire de la Mairesse Linda M. Balzotti de Brockton, du gouverneur Deval Patrick avant de prendre une part active dans le mouvement de “Raise Up Massachusetts”, une coalition d'organisations communautaires, de groupes religieux et de syndicats engagés dans la promotion d'une économie qui fonctionne pour les investisseurs et les travailleurs.

Jean Bradley Derenoncourt travaille depuis quelques années au Bureau du sénateur Michael D. Brady.



Les autres candidats haitiano-américains à Peabody, Lynn et Cambridge





http://infohaiti.net/index.php/accueil/outremer/5141-elections-municipales-dans-le-massachusetts-jean-bradley-derenoncourt-natacha-clerger-et-eunice-delice-zeigler-gagnent-leur-pari#sigProId4865388db3 View the embedded image gallery online at:

D'autres haitiano-américains avaient participé aux élections qui se sont déroulées dans une trentaine de municipalités du Massachusetts. Dans le Nord, à Lynn Marven-Rhode Hyppolite n’ayant obtenu que 46.32 % des votes, c’est Dianna Chakoutis avec plus de 53% qui représentera le District 5 au Conseil municipal. A Peabody oû notre compatriote Bukia Chalvire était candidate dans le district 4, les élus ont gardé leur siége à de la mairie à tous les postes du Conseil municipal. A souligner que Bukia Chalvire (Kia), originaire du Plateau Central (Haîti) est présidente du Comité du Parti Républicain dans cette banlieue. L’un des rares compatriotes à porter l’étendard du Grand old Party (GOP) sur le territoire des Kennedy, elle est à son second mandat.

A Cambridge où la Commission Electorale a pris du temps pour communiquer les résultats officiels par suite de problèmes techniques dans le système informatique de décompte des votes, Ronald Benjamin ne sera pas parmi les neuf (9) membres du Conseil Municipal au mois de Janvier prochain.