Une très triste nouvelle: Décès dans l’Illinois de Lionel Chéry, président de GRAHN-Chicago

C’est avec beaucoup de peine que je vous apporte la nouvelle du départ pour l’au-delà de Lionel Chéry, président de GRAHN-Chicago.

Survenu de la manière la plus inattendue au cours du weekend dernier, le décès de Lionel Chéry est dû à l’un de ces coups foudroyants qu’il arrive à l’être humain de subir des mystères de sa physiologie capricieuse. Ce trépas jette dans une profonde douleur non seulement sa famille, mais aussi les nombreux collègues, camarades de combat et amis que Lionel s’était faits au cours de sa fructueuse vie publique de professionnel accompli et de citoyen haïtien engagé, menée tant aux États-Unis, à Chicago surtout, qu’en Haïti.

Lionel Chéry était un inconditionnel de la cause haïtienne. Sa curiosité de tout ce qui a trait à notre chère Haïti l’incitait à se tenir informé des moindres soubresauts de la conjoncture nationale. D’où l’attention soutenue qu’il portait à des émissions-phares de la presse haïtienne, dont Dim Ma Diw (Dis-moi et je te dirai), qu’anime le journaliste chevronné Marvel Dandin, son ami, dirigeant à Radyo Kiskeya. Il y intervenait régulièrement, gratifiant l’auditoire de commentaires mesurés à l’aune de son intelligence, de sa culture et de son expérience.

L’intérêt de Lionel Chéry pour le bien commun fit de lui un leader de la communauté haïtienne de Chicago, dont il fut président du Centre Communautaire au cours des années 2000. Le retrouvant déjà en première ligne d’autres initiatives collectives à travers les ans, sa militance civique culmina lors du tremblement de terre du 12 janvier 2010, une catastrophe dont les effets tragiques le bouleversèrent. Cela le porta à rejoindre les rangs du Groupe de Réflexion et d’Action pour une Haïti Nouvelle (GRAHN, www.grahn-monde.org), lancé à Montréal une semaine après le séisme. Il fit partie du groupe pionnier qui, en juillet 2010, constitua la branche américaine de l’organisation (GRAHN-USA) et le chapitre de Chicago. Il resta un membre très actif, comme en témoigne sa participation régulière aux assemblées générales annuelles de GRAHN-Monde et à des évènements GRAHN majeurs organisés en Haïti même. Il s’enthousiasma pour les deux projets-phares de l’organisation, le Pôle d’Innovation du Grand Nord (PIGraN, www.pigran.org) et l’Institut des Sciences, des Technologies et des Études Avancées d’Haïti (ISTEAH, www.isteah.edu.ht). Jusqu’à son trépas, Lionel Chéry fit de son mieux pour l’avancement de la campagne américaine de levée de fonds au bénéfice de PIGraN.

En plus de son engagement au sein du GRAHN, la réaction haïtienne suscitée chez Lionel par le tremblement de terre fut à ce point profonde qu’elle le porta aussi à augmenter son bagage intellectuel, déjà substantiel, par l’acquisition d’une formation graduée en gestion des désastres. Cette deuxième maîtrise vint en renfort de son mastère en gestion des affaires (MBA). C’était le signe de sa détermination à tout faire pour participer, en première ligne comme à son ordinaire, à l’avènement d’une Haïti mieux préparée face aux désastres naturels. En fait, Lionel Chéry se préparait diligemment à retourner chez lui offrir à son pays bien-aimé les nombreuses années de retraite active et productive qu’une santé qu’il savait normale et qu’un régime d’exercices physiques réguliers lui permettait logiquement d’anticiper. Il avait déjà achevé la construction de la confortable maison qui, en son patelin de Jacmel, devait lui servir de rampe de lancement d’activités diverses…

GRAHN-USA s’incline bien bas devant la dépouille mortelle de ce camarade de combat fauché à 62 ans par une crise de santé brutale, imparable, totalement imprévue tant par la science médicale que, bien sûr, par lui-même. Nous exprimons nos condoléances les plus émues à sa famille, particulièrement Marie, née Gabeau, sa chère épouse depuis 34 ans ; ses enfants David (Laura), Natalie et Alexander ; et ses frères et sœurs.

Que l’âme de Lionel Chéry repose en paix !

Dr. Ludovic Comeau Jr

Président, GRAHN-USA

Vice-président, développement des chapitres, GRAHN-Monde

NB : Les funérailles de Lionel Chéry, accompagnées d’un service commémoratif de sa belle vie, auront lieu ce samedi :

http://funerals.pro/tribute/details/656/Lionel-Chery/obituary.html#tribute-start.