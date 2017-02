Lancement des préparatifs de la commémoration de la Journée Nationale de la Diaspora (JND) qui se tiendra du 17 au 23 avril 2017 dans 3 villes dominicaines.

Port-au-Prince, 2 fevrier 2017- (AHP)- Depuis la publication de l’arrêté du 16 mars 2011 instituant la Journée Nationale de la Diaspora, c'est, cette année, la 6e édition de cet événement annuel considéré déjà comme le plus important de la communauté haitienne en République Dominicaine. C'est ce qui persuade les organisateurs de la nécessité d'insuffler un nouvel élan dans son organisation et sa structuration.

Si à Boston la fête du drapeau attire un grand public, à Miami, c’est le festival compas ou le carnaval haïtien. En République Dominicaine, « c’est la semaine de la diaspora qui réunit les Haïtiens de toutes les couches sociales, afin de projeter une nouvelle image de la communauté et d’Haïti » souligne la communicatrice Johanne Dimanche coordonnatrice de l’événement.

Selon Madame Dimanche, « C’est aussi la meilleure occasion pour les entreprises des secteurs privé haïtien et dominicain dont le parrainage est indispensable, de renforcer leur image corporative dans la communauté.

De fait, lors de la rencontre de lancement des préparatifs au restaurant « Maison créole » a Santo Domingo, le comité de coordination binational a reconnu l’apport initial de la UNIBANK/Haiti et le soutien de la Western Union/VIMENCA de la République Dominicaine.

Un agenda de travail très intense dont des réunions, des interviews, des reportages de promotion et la préparation d’un documentaire biographique sur près de 50 récipiendaires des Prix diaspora jusqu’ en 2016, a été défini jusqu’ à la réalisation des activités.

Les prix Diaspora qui sont remis au cours d’une soiree de gala ont été institués, afin de reconnaitre les multiples apports des immigrants dominicains en Haïti et haïtiens en République Dominicaine, ainsi que les diverses contributions de différents acteurs aux relations binationales ou a la communauté haitienne, a expliqué Johanne Dimanche.

Une vingtaine d'activités seront organisées dans le cadre de cette commémoration. Il s'agit entre autres, de soirées culturelles avec des artistes haïtiens et dominicains ; la diffusion en direct de la ville de Santiago de l’émission "Ranmasse" de Radio Caraïbes; la remise des Prix Diaspora ; un tournoi de football ; le déjeuner de l’amitié haitiano dominicain auquel sont traditionnellement invités les deux Chefs d’ Etat de l’ile.

La coordination de l'événement est assurée, en partenariat avec des instances gouvernementales haïtiennes et dominicaines, par la Fondation Zile (FZ), une organisation binationale fondée en 2005 en République Dominicaine légalement reconnue dans les deux pays de l’ile dont la mission est la préservation de la paix insulaire et le renforcement des liens de solidarité et de coopération entre Haïti et la République Dominicaine.

La FZ encourage l’établissement d’une alliance tripartite permanente entre les deux gouvernements, le secteur privé et la société civile pour une meilleure gestion des rapports haitiano dominicains.