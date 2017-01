Décès à Miami de Pierre Toussaint Delva (65 ans)

Notre compatriot Delva Pierre Toussaint est décédé ce matin à Broward Hospital à Pompano Beach non loin de Miami en Floride où il est arrivé hier soir en avion-ambulance en provenance d’Haïti, avons-nous appris d’un membre de sa famille. Vicctime lundi dernier d’un accident vasculaire cérébral (AVC) à l’Arcahaie, Delva vait reçu les premiers soins d’urgnce dans un centre de santé de la Cité du Drapeau avant d’être transporté dans un état comateux à l’Hôpital Bernard Mevs à Port-au-Prince.

Arrivé dans le Massachusetts au début des années 80, Delva Pierre Toussaint est originaire de l’Arcahaie. Topographe de profession, il l a pris sa retraite de la fonction publique après plus de 25 ans comme enseignant dans le système des écoles publiques de Boston notamment à English et à Hyde Park High School.

Delva est très connu dans le secteur de la radiodiffusion à Boston où il lancé en 1988 avec Julio Midy et Frantz Jean-Philippe une émission hebdomadaire “Galerie Haïtienne” qui est encore diffusée sur la même fréquence, le 1600 am, chaque samedi après-midi , après 29 ans. Ce qui est extrêmement rare à Boston.

Dans le domaine culturel, Pierre Toussaint Delva s’est taillé une très bonne réputation avec ses deux traditionnelles soirées dansantes du Tropicana dans le Massachusetts à l’occasion des Fêtes de Pâques et de la Thanksgiving au mois de Novembre.

Pierre Toussaint Delva laisse dans le deuil son épouse Marie Onar Bien-Aimé Delva, sa fille Edeline, son fils Pierre Delva Junior et trois (3) petits-enfants: Darien Beanjamin Junior, Idris Benjamin et Aubrey Marie Delva.

Les funérailles de Pierre Toussaint Delva seront chantées le samedi 28 Janvier prochain à l’église St-Anne de Medford où il résidait avec sa famille depuis plus d’un quart de siècle.

Tous ceux qui ont eu l’opportunité de côtoyer DELVA seront unanimes à reconnaître que Delva était un home honnête qui avait une passion pour le Tropicana d’Haïti et Radio Kiskeya spécialement pour la Journaliste Lilliane Pierre-Paul, la première correspondante de son emission Galerie Haïtienne.