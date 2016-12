Etats-Unis : le collège électoral confirme la victoire de Donald Trump

Le milliardaire a obtenu la majorité requise de 270 voix au collège électoral, lundi.

Le collège électoral a confirmé, lundi 19 décembre, la victoire de Donald Trump à la présidentielle américaine. Il a obtenu la majorité requise de 270 voix au collège électoral, selon plusieurs médias américains dont l'agence Associated Press, le Washington Post et le New York Times (en anglais).

"Félicitations à Donald Trump, officiellement élu président des Etats-Unis aujourd'hui par le collège électoral", a tweeté le vice-président élu Mike Pence.

Congratulations to @RealDonaldTrump; officially elected President of the United States today by the Electoral College!

— Mike Pence (@mike_pence) December 19, 2016

Dans plusieurs villes, des Américains hostiles à Donald Trump ont manifesté devant les bâtiments où se sont réunis les collèges électoraux, espérant inverser la tendance. Mais le vote initial des électeurs a toujours été respecté dans l'histoire américaine. Il l'a été une fois de plus.